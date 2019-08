Zur SPD: Nicht hoffnungslos

Schwesig hat Hoffnung für SPD; Politik 12. August

Es ist schon erstaunlich, wie das Aufzählen der Erfolge der SPD in der GroKo durch Frau Schwesig im Sommer-Interview von Frau Banerjee blockiert wurden. Die ständige Fragerei, nach der neuen Parteiführung und das Abwerten der Bewerber für die neue Parteiführung war unerträglich. 1. Die SPD seht nicht kopflos da, 2. Es gibt eine Vorgabe der Parteimitglieder, an die sich die Gremien der Partei zu halten haben. Unsere Minister ob Mann oder Frau leisten gute Arbeit, unter den gegebenen Umständen. Als Gegner der GROKO, wäre mir schon auf Grund der Weltsicherheitsgefährdenden Ereignisse an einer Weiterführung bis zum Ende der Legislaturperiode wichtig. Es war unser Außenminister Heiko Maas der zweimal klar NEIN zu den geforderten Kriegseinsätzen der Bundeswehr durch Herrn Trump gesagt hat. Es braucht mehr als nur Diplomatie um in diesen verrückten Zeiten Kriegstreibern wie Trump, Putin, Erdogan etc. Einhalt zu gebieten. Und wer eine Standortbestimmung der SPD braucht, den sei gesagt, die Sozial Demokraten Deutschlands sind da wo sie immer waren auf der linken Seite in der Mitte!

Ernst Leonhard Kugler

SPD-Stadtverband Freising