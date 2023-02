SPD attackiert Merz: „Flanke nach rechts bewusst offen“ - CDU-Chef räumt „harte Formulierungen“ ein

Von: Alexander Eser-Ruperti

Friedrich Merz spaltet, so der Vorwurf der Sozialdemokraten. Der CDU-Chef selbst räumte am Mittwoch „harte Formulierungen“ ein - im Dienste der „Klarheit“.

Berlin – Seit genau einem Jahr ist Friedrich Merz nun Fraktionschef der Union, oft hat er seitdem von einer „Brandmauer“ nach rechts gesprochen. Kritiker wollen davon nicht viel sehen, im Gegenteil: Die SPD wirft Merz gesellschaftliche Spaltung vor – kalkuliert und bewusst.

Katja Mast in Richtung CDU-Chef Friedrich Merz: „viel Energie darauf verwendet, unser Land zu spalten“

Ein Jahr Friedrich Merz als Chef der Unionsfraktion sei kein Jahr der Abgrenzung von rechts, resümiert man bei der SPD. Die Sozialdemokraten sehen Kalkül. Katja Mast, Parlamentarische Geschäftsführerin der SPD-Fraktion, erklärte der dpa: „Friedrich Merz hält sich ganz bewusst eine Flanke nach rechts offen.“ Merz habe „ganz bewusst immer wieder Grenzen überschritten und Menschengruppen diffamiert“. Anschließende Debatten habe er wissentlich laufen lassen.

Der CDU-Chef hatte zuletzt vor allem wegen seiner „Pascha“-Äußerungen massive Kritik aus verschiedenen Richtungen auf sich gezogen. Die SPD wirft dem Parteichef vor, sich auf Kosten von Migrantinnen und Migranten profilieren zu wollen. Mast kommt zu einem eindeutigen Urteil: „Friedrich Merz hat in seinem ersten Jahr als Oppositionsführer im Bundestag viel Energie darauf verwendet, unser Land zu spalten“.

Seiner Verantwortung als Oppositionschef werde der CDU-Chef nicht gerecht, so die SPD-Politikerin. Nur „ganz selten“ gebe es konstruktive Vorschläge vonseiten der Union, so Mast – ein Vorwurf, den die SPD der CDU auch im Rahmen der Berlin-Wahl gemacht hatte.

Auch auf Berlin-Ebene wirft die SPD der Union gesellschaftliche Spaltung vor

Aus der CDU kam deutlicher Widerspruch. Mast sei „mal wieder auf Abwegen“, beschied der Bundestagsabgeordnete Axel Knoerig in einem Tweet. „Dank des Drucks der Union kamen manche Projekte der Ampel überhaupt erst zustande“, erklärte unter Verweis auf die Energiepreispauschale für Rentner und Studenten. In einer Abgrenzung nach rechts versucht die CDU derzeit auch mit einem Parteiausschlussverfahren für Hans-Georg Maaßen.

Merz selbst sagte dem Stern in einem am Mittwoch veröffentlichten Interview: „Vielleicht bin ich manchmal in meinen Formulierungen zu hart“. „Mir wird manchmal gesagt, ich würde polarisieren, obwohl ich das eigentlich gar nicht will. Ich möchte Unterschiede herausarbeiten - dazu braucht es eben auch Klarheit.“

Mast hingegen glaubt, die CDU habe „ihre Rolle noch nicht gefunden“, bisher gebe sie meist die Fundamentalopposition. (ales)