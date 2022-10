SPD-Chef Klingbeil: FDP-Wahlschlappe belastet Regierungsfähigkeit von Ampel-Koalition nicht

Teilen

SPD-Chef Klingbeil sieht trotz des Wahldebakels der FDP in Niedersachsen keine Gefahr für die Ampel-Koalition © IMAGO/Emmanuele Contini

Der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil sorgt sich nach der Wahlniederlage der FDP in Niedersachsen nicht um das Bestehen der Ampel-Koalition in Berlin.

Berlin - «Ich mache mir keine Sorgen um die Regierungsfähigkeit der Ampel oder eines einzelnen Partners der Ampel», sagte Klingbeil am Montag auf einer Pressekonferenz mit dem niedersächsischen Ministerpräsidenten Stephan Weil in Berlin. Er rief alle Ampel-Koalitionspartner zur Geschlossenheit auf. «Die Antwort darauf ist nicht, dass wir uns beharken, sondern die Antwort ist, dass wir uns unterhaken.»

Klingbeil verwies auf die Herausforderungen, vor denen die Koalition im Zuge des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine steht. Diese müssten nun «sehr konzentriert und fokussiert» abgearbeitet werden. Der SPD-Chef rief dazu auf, den offenen Streit in der Koalition der vergangenen Wochen zu beenden. Man müsse zum Geist der Koalitionsverhandlungen zurückkehren, die im Zeichen eines gemeinsamen Aufbruchs gestanden hätten. «Das ist am Ende das Beste für dieses Land, wenn die Regierung vernünftig zusammenarbeitet, und deswegen erwarte ich das.»

Die FDP war bei der Wahl in Niedersachsen an der Fünf-Prozent-Hürde gescheitert und damit aus dem Landtag geflogen. Führende FDP-Politiker hatten bereits am Wahlabend gefordert, dass die FDP sich nun in der Ampel stärker profilieren müsse. Unter anderem wurde die Forderung nach einer Verlängerung der Laufzeiten von Atomkraftwerken bekräftigt.

Klingbeil erteilte dieser Forderung eine Absage. Er verwies auf die Vorschläge von Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne), nach denen nur die zwei süddeutschen Kraftwerke in einem sogenannten Streckbetrieb über das Jahresende hinaus bis April weiterlaufen sollen. «Ich gehe davon aus, dass die jetzt so beschlossen werden in der Regierung», sagte er. (dpa)