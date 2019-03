Skandal vor der Europawahl: Der Spitzenkandidat der Brandenburg-SPD kommt gar nicht aus Brandenburg und auch seine angebliche Freundin ist nicht wirklich seine Partnerin.

Berlin - Simon Vaut ging als Spitzenkandidat für die SPD-Brandenburg in die Wahl für das Europaparlament. Doch nun kam ans Licht, dass der Politiker wohl auch seine Partei-Genossen hinters Licht geführt hatte.

Simon Vaut hatte sich als lokal verankerter Politiker aus Brandenburg an der Havel für die Europawahl positioniert. Der regionale TV-Sender SKB TV aus der Stadt kam aber nun darauf, dass das nicht stimmt. Der Sender nennt Vaut unter anderem einen „Hochstapler“. So habe Vaut nie in Brandenburg an der Havel gewohnt, sondern immer in Berlin-Mitte.

Ans Licht gekommen ist der Betrug dem Bericht nach, da sich die Partnerin Vauts bei dem Lokal-Sender gemeldet und von der Lüge berichtet habe.

Politiker gibt Lügen zu

Mit den Vorwürfen konfrontiert gab der Politiker die Lüge zu. Gegenüber dem Spiegel sagte Vaut: „Im Laufe der Kandidatur habe ich mich in Unwahrheiten verstrickt“. Der Politiker entschuldigte sich bei seiner Partei, den Wählern und auch bei der ehemaligen Herzensdame: „Vor allem möchte ich um Verzeihung bitten, dass ich meine damalige aus Brandenburg stammende, aber ebenfalls in Berlin wohnende Freundin für meine Europakandidatur instrumentalisiert habe. Es tut mir leid für sie, für die SPD in Brandenburg und für alle, die mich ehrenamtlich unterstützt haben.“

Vaut stellt den Europa-Wahlkampf nun ein. Die SPD zeigte sich schwer geschockt durch den Vorfall.

