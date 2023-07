Trotz Budget-Kürzungen: SPD hält an BAföG-Erhöhungen fest

Von: Judith Goetsch

Ein Antrag für Bafög liegt auf einem Tisch. © Andrea Warnecke/dpa/Archivbild

Meldungen über Kürzungen im BAföG-Budget schlugen nach Bekanntgabe des Bundeshaushalts 2024 einige Wellen – jetzt äußert sich auch die SPD-Fraktion.

Berlin – Nach ersten Veröffentlichungen über Einsparungen beim BAföG (Bundesausbildungsförderungsgesetz) hatte vergangenen Freitag Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger gegenüber der Deutschen Presse-Agentur klargestellt, dass es keine Kürzungen bei Anspruchsberechtigten geben würde. Jeder einzelne, so betonte sie, würde seine Leistungen weiterhin in vollem Umfang erhalten. Bundesfinanzminister Christian Linder hatte bereits am zwei Tage zuvor in der Bundespressekonferenz zum geplanten Bundeshaushalt Kürzungen dementiert.

Ganz ohne Konsequenzen wären die Kürzungen im Budget, wie im Bundeshaushalt für 2024 aktuell geplant, aber wohl nicht. Nach der BAföG-Reform 2022 versprach die Ampel-Regierung, Bedingungen für den Bezug von BAföG in Zukunft weiter erleichtern und die Sätze anheben zu wollen. Das wäre auch notwendig, denn laut Statistischem Bundesamt waren 2021 37,9 Prozent der Studierenden armutsgefährdet.

Letzte BAföG-Erhöhung: Durch Inflation nichts mehr übrig

Die Erhöhung um 5,75 Prozent durch die BAföG-Reform von 2022 sei komplett von der Inflation aufgefressen worden, erklärt Matthias Anbuhl, Generalsekretär des Deutschen Studierendenwerks. Im Januar 2023 fordere er Gespräch mit der Stuttgarter Zeitung eine weitere rasche Anhebung des BAföGs.

Auch Oliver Kaczmarek, bildungspolitischer Sprecher der SPD-Fraktion, bemängelt die prekären Zustände und schrieb im April, man müsse als Koalition die nächsten Schritte hin zu mehr BAföG für mehr Menschen zügig einleiten. Dazu würden Erhöhung und gerade auch regelmäßige Erhöhung von Bedarfssätzen, Freibeträgen und Wohnpauschale, mehr Flexibilität bei der Inanspruchnahme des BAföG und einfachere Anträge gehören.

Weitere BAföG-Erhöhungen noch machbar?

Auf Nachfrage von Merkur.de sagt Kaczmarek jetzt, die SPD wolle sich auch weiterhin im Parlament für mehr BAföG einsetzen. Die SPD-Bundestagsfraktion würde nur einer Reform zustimmen, die das Leben von Menschen in Ausbildung verbessert. „Das geht nur durch mehr Geld für das BAföG und dafür werden wir uns im Parlament einsetzen“.

Studierende die BAföG beantragen, müssten sich keine Sorgen machen, weniger Geld zu erhalten. Kaczmarek betont außerdem: „Der Haushaltsentwurf von Christian Lindner basiert auf Schätzungen, wie viel BAföG im nächsten Jahr bezogen wird. Das zeigt, dass wir so schnell wie möglich die Struktur des BAföG verbessern und es attraktiver machen müssen, damit es wieder mehr Menschen erreicht.“

Bis der Bundeshaushalt für 2024 offiziell verabschiedet wird, bleibt noch einige Zeit für Diskussion im Bundestag. Ob BAföG-Erhöhungen trotz der geplanten Kürzungen im Budget des Bildungsministeriums durchgesetzt werden können oder ob diese Kürzungen wieder zurückgenommen werden, bleibt abzuwarten. Mehr Geld für BAföG gibt es nach aktuellen Plänen jedenfalls nicht (Judith Goetsch).