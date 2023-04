Entzweit am Heizungsplan: „Die SPD ist nicht mehr der natürliche Bündnispartner der Grünen“

Von: Christoph Gschoßmann

Dass SPD und Grüne künftig erneut koalieren wollen, wirkt derzeit unwahrscheinlich. Anton Hofreiter sieht das alte Wunschbündnis als „nicht mehr natürlich“ an.

München - Jahrzehntelang schienen die favorisierten Bündnispartnerschaften im deutschen Parteiensystem in Stein gemeißelt: Die CDU/CSU regiert am liebsten mit der FDP, während die SPD gerne mit den Grünen koaliert. Doch nun scheinen diese gefühlt „natürlichen“ Bündnisse mächtig zu bröckeln. Das Verhältnis von SPD und Grünen in der Ampel-Koalition ist einem Bericht zufolge zunehmend von Misstönen geprägt. Der Grünen-Bundestagsabgeordnete Anton Hofreiter sagte der Welt am Sonntag, nach der jüngsten Sitzung des Koalitionsausschusses sei klar: „Die Scholz-SPD ist nicht mehr der natürliche Bündnispartner der Grünen.“ Vor allem in seiner Partei hatte es Kritik an den Ergebnissen und am Agieren von Bundeskanzlers Olaf Scholz gegeben.

Doch das scheint nicht nur von den Grünen auszugehen. Auch unter Sozialdemokraten wiederum wächst dem Bericht zufolge intern die Kritik am Klimakurs der Grünen. „In der SPD rücken die Interessen der Arbeitnehmer und der Industrie stärker in den Fokus“, sagte der Bundestagsabgeordnete Joe Weingarten der Zeitung. Weingarten weiter: „Unsere Wirtschaft agiert weltweit, sie ist das Rückgrat unseres Wohlstands, das man nicht nach Belieben belasten kann.“ Mit dieser Haltung habe die SPD eine „inhaltliche Nähe zur FDP“. Zuletzt gab es auf Bundesebene von 1969 bis 1982 sozialliberale Koalitionen.

Austausch von Öl- und Gasheizungen: SPD kritisiert Grüne um Robert Habeck

Weingarten kritisierte insbesondere das Vorgehen der Grünen beim Austausch von Öl- und Gasheizungen. Er werde in seinem Wahlkreis von Bürgerinnen und Bürgern bestürmt, „denen das Tempo beim Heizungstausch zu forsch ist“, sagte der SPD-Bundestagsabgeordnete. „Die Leute müssen rechnen. Das müssen wir berücksichtigen“, sagte er und fügte hinzu: „Auch die Grünen müssen das lernen, Politik gemäß ihrem Wahlergebnis zu machen.“

Nicht immer auf einerr Linie: Grünen-Mann Anton Hofreiter (h.) und SPD-Kanzler Olaf Scholz (l.) im Bundestag (Archivbild). © Christian Thiel/www.imago-images.de

Bei den sich über drei Tage hinziehenden Beratungen der Koalitionsspitzen Ende März waren unter anderem Beschlüsse zur Wärmewende im Gebäudebereich, zum Klimaschutzgesetz und zur Planungsbeschleunigung gefasst worden. Die Grünen machten dabei einige Zugeständnisse, während die FDP die Ergebnisse als Erfolg für sich wertete. Erstmals leitet seit der letzten Bundestagswahl eine Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP die bundesdeutschen Geschicke. Eine rot-grüne Koalition gab es zuletzt von 1998 bis 2005 unter SPD-Kanzler Gerhard Schröder.

Die Bundesregierung rechnet damit, dass die Bürger jährlich neun Milliarden Euro für den Heizungstausch ausgeben werden. Ein Großteil davon soll staatlich gefördert werden. Doch die Finanzierung ist offen. (cgsc mit dpa)