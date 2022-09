SPD-Influencerin Blaudszun twittert wieder

SPD-Influencerin Blaudzun twittert wieder © Eventpress Golejewski/IMAGO

Die SPD-Influencerin Lilly Blaudszun ist zurück auf Twitter.

Berlin/Schwerin - «Es ist, wie @theesuhlmann singt: Es gibt eine Zeit zu rennen und es gibt eine Zeit zu ruhen», schreibt sie nach einjähriger Pause am Dienstagabend auf ihrem Twitteraccount. Sie habe nun genug geruht. «Hello again, Twitter!» Mehr als 2000 ihrer Follower kennzeichneten den Tweet mit «gefällt mir». Blaudszun setzte noch zwei weitere Tweets ab, in denen sie sich unter anderem für eine Fortführung des 9-Euro-Tickets einsetzt. Blaudszun hatte den Landtagswahlkampf von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) in Mecklenburg-Vorpommern mitgestaltet und auch die Bundespartei in Internet-Fragen beraten. Kurz nach der Landtagswahl im September 2021 hatte sie ihren Twitter-Account mit mehreren Zehntausend Followern abgeschaltet und erklärt, sich auf ihr Jurastudium konzentrieren zu wollen. Auf ihrem Account hatte sie eine Mischung aus politischen Botschaften und privatem Geplauder veröffentlicht. (dpa)