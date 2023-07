SPD will Ehegattensplitting abschaffen - FDP läuft Sturm

So, so. "Der Staat würde Geld sparen". Dieses Zitat entlarvt die Denke dieses Menschen. Nämlich dass er den Gedanken hat, das alles was der Bürger an Einkommen hat dem Staat gehört. Und dieser entscheidet, welche Almosen der Staat dann dem Bürger zurück gibt.

Das Ehegattensplitting kostet den Staat überhaupt nichts. Null. Nada. Denn es handelt sich nicht um Ausgaben. Sondern der Bürger wird entlastet. Vor einem gierigen Staat geschützt. Alles Geld gehört zunächst zu 100% dem Bürger. Denn dieser hat es verdient/ erarbeitet. Und dann kommt der Staat und will davon einen Teil. Um Aufgaben zu erfüllen. Und dabei hat der Staat so sparsam wie möglich zu sein und gerade so viel zu holen, wie er unbedingt baucht. So dass der Bürger möglichst viel Geld behält und selbst! entscheiden kann, was er damit macht.

Aber was will man erwarten von einem Menschen, der noch nie in seinem Leben produktiv!!! gearbeitet hat. Der sein Leben lang nur von Staatskohle gelebt hat. Der noch nie am Markt ein Produkt oder eine Dienstleistung anbieten musste, bei der der Kunde entscheiden konnte, ob er das will oder nicht. Herr K. hat nach einem Laberfach"studium" seil Leben lang nur Kohle über den Staats-Politbetrieb abgegriffen. Das ist quasi Hartz IV - nur in teuer. Dieser Typ Berufspolitiker ist der Grund dafür, dass Menschen sich mit Verachtung von unserer Demokratie abwenden. Denn das ist nur noch eine Parteiendemokratie. Und keine Bürger-Demokratie mehr. "Der Staat als Beute" - ein altes aber immer noch aktuelles Buch des Autors Hans Herbert von Arnim...