Russlands Panzer-Schreck in Ukraine-Krieg: Spezialeinheit vernichtet Putins Regimenter

Von: Lucas Maier

Weiße Wölfe gegen Putin: Einheit der Ukraine zerstört hunderte Panzer aus Russland. (Symbolbild) © Mykhaylo Palinchak/IMAGO-Images

Eine Spezialeinheit der Ukraine hat es auf russische Panzer abgesehen. Ein Video zeigt ihr Vorgehen. Die Weißen Wölfe zerstören ganze Panzerregimente.

Kiew - Russland muss im Ukraine-Krieg immer wieder herbe Verluste hinnehmen. Eine Einheit macht es vor allem den russischen Panzerbrigaden besonders schwer. Die unter dem Namen „Weiße Wölfe“ agierende Spezialeinheit der Ukraine, soll bereits eine Vielzahl der Panzer aus Putins Reihen zerstört haben.

In einem vom Sicherheitsdienst der Ukraine (SBU) veröffentlichten Video sind einige der erfolgreichen Angriffe zu sehen. Sowohl das Video, als auch die vom SBU übermittelten Zahlen und Informationen, können derzeit jedoch nicht unabhängig bestätigt werden. Die Zahl der mutmaßlich vernichteten Panzer aus Russland ist beeindruckend.

Russland-Panzer unter Beschuss im Ukraine-Krieg : Weiße Wölfe prahlen mit Erfolgsvideo

Die Weißen Wölfe reklamieren für sich, dass sie seit Februar 2022 ganze 216 Panzer aus der Armee von Wladimir Putin zerstört hätten, wie der SBU mitteilt. Insgesamt soll Russland bereits mehr als 4000 Panzer im Ukraine-Krieg verloren haben.

„Unsere Jungs haben auf ihrem Konto bereits 2 zerstörte Regimente und beenden beharrlich das Dritte!“, heißt es in der Veröffentlichung des SBU zur Vernichtung der russischen Panzer im Ukraine-Krieg. Ein Panzer-Regiment besteht den Angaben zufolge aus 94 Fahrzeugen. Die Zahlen decken sich mit den Angaben, des Nachrichtenportals Newsweek. Hier wird unter Berufung auf verschiedene Agenturen von 31 bis 40 Panzern pro Bataillon geschrieben. Ein Regiment besteht wiederum aus drei Bataillonen.

In Russland wird wohl bereits auf die hohen Panzer-Verluste an der Front reagiert. Bereits im Juli wurde bekannt, dass die Panzerproduktion im Land massiv hochgefahren wird. Doch was macht die Aktionen der Weißen Wölfe so erfolgreich, dass der ukrainische Geheimdienst-Trupp reihenweise russische Panzer zerstört?

Russland verliert immer mehr Panzer im Ukraine-Krieg: Taktik der Ukraine geht auf

Bereits seit Beginn des großflächigen Angriffs auf die Ukraine spielen Drohnen eine gewichtige Rolle für den Erfolg der ukrainischen Einheiten. Bereits bei dem gescheiterten Marsch auf Kiew sorgten kleine Drohnen für unerwartete Erfolge der Einheiten der Territorialen Verteidigung.

Immer wieder veröffentlichen die ukrainischen Streitkräfte Videos, welche den Abwurf von Sprengkörpern durch Drohnen zeigen. Auch die Weißen Wölfe bedienen sich dieser Taktik, wie aus dem Video ersichtlich wird. Dabei werden nicht nur die Panzer auf offenem Feld getroffen, sondern auch solche, die sich teils unter Bäumen verstecken.

Zuletzt vernichtete die Ukraine sogar eines der Flaggschiffe der russischen Panzerbrigaden. Ein bis dahin als quasi unzerstörbar angepriesener „Terminator 2“ wurde ebenfalls durch Drohnen zerstört. (Lucas Maier)