Russlands Staats-TV amüsiert sich über Ballon-Affäre und lobt China

Von: Bona Hyun

Ein mutmaßlicher Spionage-Ballon verschärft die Beziehung Chinas zu USA. Amerikaner sind besorgt – das russische Staats-TV ist indes amüsiert.

Moskau – Ein mutmaßlicher Spionage-Ballon aus China sorgte für Aufruhr bei den Amerikanern. Erstmals wurde er am Mittwoch über Billings, Montana, gesichtet. Das Überwachungsgerät wurde am Samstagnachmittag über dem Atlantischen Ozean abgeschossen. Während man in den USA besorgt um die nationale Sicherheit ist, geht die Moderatorin des russischen Staatsfernsehens, Margarita Simonjan, sonderbar mit der Ballon-Affäre um.

Russlands Staats-TV feiert mutmaßlichen Spionage-Ballon und lobt China

Ein Video mit Simonjans Äußerungen zum Spionage-Ballon wurde von der Journalistin Julia Davis, Gründerin des Russian Media Monitor, übersetzt und am Sonntag auf Twitter veröffentlicht. „Ich habe mich diese Woche auch über die brillante Konfrontation zwischen Amerika und China amüsiert“, sagte Simonjan wohl in dem Video. „Nochmals großen Respekt an China, dass es das so gut gemacht hat.“ Simonjan lobte China, das es geschafft habe, Amerika „auf den Kopf zu stellen“.

Sie beklagte sich zudem über die Medienberichterstattung über den Ballon. Besonders CNN nimmt laut Simonjan den Ballon bei der Berichterstattung stark ins Visier. Die Berichterstattung über den mutmaßlichen Spionageballon würde zudem die Aufmerksamkeit vom Ukraine-Krieg ablenken, der sich in diesem Monat zum ersten Mal jährt.

Ballon-Affäre verschärft Chinas Verhältnis zu Amerika – Bergungsarbeiten des Ballons beginnen

Die Ballon-Affäre hat die Beziehung zwischen den USA und China nachhaltig verschärft. Die Biden-Regierung wirft China eine „inakzeptable Verletzung“ der Souveränität der USA vor. Der Ballon habe strategisch wichtige Militärstandorte ausspionieren sollen, heißt es seitens der USA. Nach dem Abschuss vor der Küste Myrtle Beach, South Carolina, sagte ein hoher Vertreter des Pentagons, dass die Bergung des Ballons in vollem Gange sei. Die USA hoffen auf nähere Informationen.

Der Ballon war unter anderem im US-Bundesstaat Montana nahe einer US-Luftwaffenbasis gesichtet worden, wo mit Atomsprengköpfen bestückte Interkontinentalraketen lagern. Nachdem der Ballon abgeschossen wurde, wurde Präsident Joe Biden dafür kritisiert, dass er nicht früher eingriff. Das Pentagon warnte allerdings, dass der mögliche Schaden für die Zivilbevölkerung am Boden schwerer wiege als die Informationen, die China erhalten würde.

Mutmaßlicher Spionage-Ballon: China weist Vorwürfe zurück und spricht von „Überreaktion“

Unterdessen verurteilte China den Abschuss des Ballons durch das US-Militär und wies die Spionage-Vorwürfe zurück. „China wird die legitimen Rechte und Interessen des betreffenden Unternehmens entschlossen verteidigen und behält sich gleichzeitig das Recht vor, weitere Maßnahmen zu ergreifen“, erklärte das chinesische Außenministerium in einem Statement, nachdem der Ballon abgeschossen worden war.

Aus Protest gegen den Abschuss hatte Chinas Außenministerium den Geschäftsträger der amerikanischen Botschaft in Peking einbestellt. Wie das Außenamt am Montag mitteilte, sagte Vizeaußenminister Xie Feng bei der Begegnung am Sonntag, das Eindringen des Ballons sei nur ein „Unfall“ gewesen, der durch „höhere Gewalt“ passiert sei. Bei dem Abschuss handele es sich um eine „offensichtliche Überreaktion“ und verletze „den Geist des Völkerrechts und internationale Normen“, wurde der Vizeaußenminister zitiert. (bohy)