SPÖ fordert Mitgliederbefragungen im Machtkampf

Ministerpräsident Hans Peter Doskozil treibt Machtkampf innerhalb der österreichischen Sozialdemokraten voran. © IMAGO/Martin Juen

Mitglieder sollen zukünftig im Machtkampf um die Führung der österreichischen Sozialdemokraten ein Mitspracherecht haben.

Wien - Das Präsidium der Oppositionspartei einigte sich am Mittwoch in Wien darauf, eine Befragung unter den rund 160 000 SPÖ-Mitgliedern in Österreich durchzuführen. Das Ergebnis solle dann bei einem Parteitag diskutiert und berücksichtigt werden, berichtete die Presseagentur APA aus Parteikreisen.

Auslöser des Vorgangs ist die österreichische Kandidatur des burgenländischen Ministerpräsidenten Hans Peter Doskozil, der die seit 2018 amtierende SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner verdrängen will.

Der 52 Jahre alte Doskozil vertritt einen strikten Anti-Migrations-Kurs und hat im Burgenland zugleich zahlreiche sozialpolitische Akzente gesetzt. Der ehemalige Verteidigungsminister ist seit langem der schärfste innerparteiliche Kritiker Rendi-Wagners. Die 51 Jahre alte Epidemiologin gilt ihren Kritikern als zu blass in der Außenwirkung, was die Chancen der SPÖ bei den für Herbst 2024 geplanten Nationalratswahlen aus ihrer Sicht schmälern würde.