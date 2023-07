Putins Vertraute zieht sich in Luxus-Villa auf Teneriffa zurück

Die Olympiasiegerin und Putin-Vertraute Jelena Issinbajewa soll sich laut einem Medienbericht in einem Luxus-Anwesen auf Teneriffa befinden. Unklar ist, warum.

Teneriffa – Seit Beginn des Ukraine-Kriegs wurde Russland mit zahlreichen westlichen Sanktionen belegt. Der russische Präsident Wladimir Putin räumte bereits ein, dass sich diese negativ auf die russische Wirtschaft auswirken könnten. Neben Unternehmen wurden auch Oligarchen und Putin-Vertraute sanktioniert.

Doch viele von Russlands-Eliten leben weiterhin im Luxus. Auch die russische Weltmeisterin von 2013 und zweimalige Olympiasiegerin im Stabhochsprung, Jelena Issinbajewa, gehört zu den Sanktionierten. Laut einem spanischen Medienbericht soll sich die 41-Jähriger mit ihrer Familie auf Teneriffa befinden.

Putin-Vertraute auf Teneriffa: Leben im Luxus trotz Sanktionen?

Mit ihrem Mann und ihren beiden Kindern soll die Sportlerin in einer luxuriösen Wohnanlage auf der Insel leben, berichtete die spanische Zeitung El Digital Sur. Die spanische Zeitung Sport schrieb zusätzlich, dass Issinbajewa bereits am 30. Mai an Bord eines Transportflugzeugs aus der Türkei legal nach Teneriffa gereist sei, wie die Deutsche Presse-Agentur zusammenfasste. Offizielle Bestätigungen fehlen. Unklar ist auch, ob die Sportlerin auf Teneriffa Urlaub macht oder sie dort länger bleiben wird.

Issinbajewa, wurde wegen ihrer offensichtlichen Nähe zum Kreml nach Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine von Kiew auf die Sanktionsliste gesetzt. Seit 2016 ist sie Mitglied im Internationalen Olympischen Komitee (IOC). Issinbajewas Pro-Putin-Haltung schien für das IOC bislang kein Problem zu sein. Eine Untersuchung der Ethikkommission des IOC gelang zu dem Ergebnis, dass die Sportlerin weiterhin als Mitglied in dem olympischen Komitee fungieren könne, wie gazeta.ru am 23. Juni 2023 berichtete.

Putin-Vertraute Issinbajewa: Sportlerin und Kreml-Propagandistin

Neben ihrer sportlichen und politischen Karriere machte sie sich auch einen Namen in der russischen Armee und erlangte den Dienstgrad Major. Sie engagierte sich in militärischen Bereich, wobei sie die russische Jugend-Armee „Junarmija“ laut El Digigal Sur bereits 2018 unterstützt haben soll, wie ein Instagram-Post bewies. Die Organisation dient dazu, zukünftiges Personal zu rekrutieren und Werte wie Patriotismus zu vermitteln.

Wegen ihrer Beziehungen zu Putin wurde sie in der Vergangenheit belächelt. Wie die dpa schrieb, berief sie der russische Präsident im Jahr 2020 in einer Arbeitsgruppe für eine Verfassungsreform. Issinbajewa erntete dafür Spott, als sie zugab, das Dokument nie gelesen zu haben. Die Verfassung sicherte dem russischen Präsidenten am Ende den langfristigen Machterhalt. (vk)