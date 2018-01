Sprecherin: Buch über Trump „Müll“ und „Werk voller Lügen“

Die Sprecherin Donald Trumps hat ein Enthüllungsbuch über den US-Präsidenten als „Müll“ und „ein Werk voller Lügen und Gerüchten“ bezeichnet.

Das amerikanische Volk schere sich überhaupt nicht um dieses „Produkt reiner Fantasie“, sagte Sarah Sanders am Donnerstag im Weißen Haus.

Behauptungen, Trump habe den Wahlsieg 2016 gar nicht gewollt, seien vollkommen lächerlich, sagte die Sprecherin. Außerdem sei es infam zu behaupten, Trump sei geistig nicht in der Lage, sein Amt auszuüben. Trump beweise jeden Tag das Gegenteil, sagte Sanders. Andernfalls wäre das Jahr 2017 nicht so erfolgreich verlaufen.

Washington in heller Aufregung

Mittwoch und Donnerstag waren erste Inhalte des Buches „Fire and Fury“ (Feuer und Zorn) öffentlich geworden. Washington ist deswegen in heller Aufregung. Gestützt auf sieben Monate währende Recherchen und etwa 200 Interviews berichtet der Journalist Michael Wolff über das Innenleben des Weißen Hauses unter Trump. Das Buch soll am Dienstag erscheinen. Trump will das juristisch verhindern. Sanders sagte, dies sei keine Aktion der US-Regierung, sondern komme von Trumps persönlichem Anwalt.

In dem Buch erhebt der frühere Trump-Vertraute Steve Bannon schwere Vorwürfe gegen Familienmitglieder des Präsidenten. Sanders sagte, die Betreiber der Webseite Breitbart News sollten darüber nachdenken, sich von Bannon zu trennen. Bannon ist der Chef von Breitbart.

dpa

