Ampel-Koalition im Dilemma: Spritpreise sinken - werden Milliarden für unsinnige Subvention ausgegeben?

Von: Markus Hofstetter

Teilen

Die Bundesregierung will Milliarden für Entlastung der Autofahrer an den Zapfsäulen ausgeben. Doch die Preise für Benzin und Diesel sinken bereits merklich. Ist das Geld verschwendet?

Berlin - In der Folge des Ukraine-Konflikts* stiegen die Preise für Benzin und Diesel im März in ungeahnte Höhen. Pendler und Unternehmen ächzten unter den zusätzlichen Kosten. Die Bundesregierung sieht sich als Retter in der Not und will den Bürgern kräftig unter die Arme greifen, auch wenn das innerhalb der Koalition umstritten ist*.

Das Anfang April beschlossene Entlastungspaket der Ampel-Koalition sieht ab Juni eine drei Monate befristete Absenkung der Energiesteuer vor. Dadurch soll der Benzinpreis um 30 Cent pro Liter sinken, der Dieselpreis um 14 Cent pro Liter. Auf Diesel erhebt der Staat gegenwärtig 87 Cent Steuern und Abgaben je Liter, auf Super E10 jedoch 1,04 Euro. Einem Entwurf des Finanzministeriums zufolge soll das den Staat 3,15 Milliarden Euro kosten. Der Grund für das späte Inkrafttreten der Maßnahme ist, dass die Energiesteuer nur mit einer Gesetzesänderung, der Bundestag und Bundesrat zustimmen müssen, gesenkt werden kann.

Ukraine-Krieg und der Spritpreis: Die reale Welt ist schneller als die Politik

Doch die Politik wird von der Realität überholt, die Kraftstoffpreise sind bereits wieder im Sinkflug. Am 13. April meldete der ADAC, dass die Preise an Deutschlands Tankstellen im Vergleich zur vergangenen Woche deutlich gesunken sind. Ein Liter Benzin kostete demnach im bundesweiten Durchschnitt 1,94 Euro und somit 4,6 Cent weniger als in der Vorwoche. Der Dieselpreis sank sogar um 8,3 Cent und lag bei 1,96 Euro.

Neuere Zahlen gibt es noch nicht, doch es soll so weitergehen. Der ADAC-Kraftstoffmarkt-Experte Jürgen Albrecht erwartet angesichts sinkender Rohölpreise und wieder stabiler werdenden Lieferströmen eine weitere schrittweise Normalisierung nach den Extremwerten Mitte März. Demnach dürften die Kraftstoffpreise, inklusive einiger Gegenbewegungen, langsam in Richtung der Werte von Anfang März sinken. Von Anfang bis Mitte März hatte sich Super E10 von 1,83 Euro auf 2,20 Euro verteuert, der Dieselpreis war sogar von 1,76 Euro auf 2,32 Euro hochgeschnellt.

Die Regierung plant ab Juni eine Entlastung der Autofahrer in Höhe von insgesamt über drei Milliarden Euro © IlluPics/imago

Ukraine-Krieg und der Spritpreis: Rücknahme der Senkung der Energiesteuer fasts unmöglich

Die Bundesregierung ist nun in einem Dilemma. Sollte sich die Preise für Diesel und Benzin in den folgenden Monaten um den Wert von Anfang März einpendeln, müsste der Autofahrer ab Juni an der Zapfsäule nur noch 1,53 Euro pro Liter Benzin zahlen. Bei Diesel wären es 1,63 Euro je Liter.

Es kann also durchaus passieren, dass die Regierungskoalition Milliarden für eine Subvention ausgibt, die eigentlich gar nicht mehr nötig wäre. Andererseits ist es schwer möglich die Maßnahme wieder einzukassieren, da es wie ein gebrochenes Versprechen wirken würde, das die Bürger verprellen könnte.

Ukraine-Krieg und der Spritpreis: Steuersenkung sollte nur Bedürftige unterstützen

Für die Wirtschaftswissenschaftlerin Monika Schnitzer von der Ludwig-Maximilians-Universität München stellt sich laut Focus Online angesichts der fallenden Ölpreise die Sinnhaftigkeit der Senkung der Energiesteuer. Einerseits sei die Steuersenkung ökologisch fragwürdig, weil sie „den Anreiz mindert, Treibstoff zu sparen“, so die Ökonomin, die als „Wirtschaftsweise“ auch die Bundesregierung berät.

Und andererseits sei die Maßnahme „nicht zielgenau, weil davon alle Autofahrerinnen und Autofahrer profitieren, auch die, die sich höhere Preise grundsätzlich leisten können.“ Laut Schnitzer sollten die Lasten der gestiegenen Energiepreise so verteilt werden, dass vor allem der bedürftige Teil der Bevölkerung unterstützt wird. „Wir können aber nicht alle entlasten.“

Ukraine-Krieg und der Spritpreis: Mineralölkonzerne könnten Stuersenkung nicht komplett weitergeben

Schnitzer befürchtet aber auch, dass vor allem die Mineralölkonzerne von der Steuersenkung profitieren werden. Es sei damit zu rechnen, dass die Ersparnis nicht vollständig an der Zapfsäule weitergegeben werde, so die Wirtschaftswissenschaftlerin.

Eine erste Untersuchung Schnitzers zur Mehrwertsteuersenkung von 2020 hatte ergeben, dass an Tankstellen nur 60 Prozent der Steuersenkung an die Verbraucher weitergereicht worden waren - und das auch nur mit Verzögerung. *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA