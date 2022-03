Tankrabatt für Diesel und Benzin: Ab wann gilt das neue Entlastungspaket?

Teilen

Ein Auto fährt an einer Tankstelle vorbei. Noch immer sind die Benzinpreise in Folge der Ukraine-Krise über 2 Euro. © Sina Schuldt/dpa

Das Entlastungspaket der Ampel-Koalition soll Verbraucher mit Rabatten und Boni unterstützen. Doch wann wird der Tankrabatt umgesetzt?

Berlin - Angesichts der steigenden Energiepreise einigte sich die Ampel-Koalition auf ein Entlastungspaket: Das soll den Bürgerinnen und Bürgern mit billigeren Zugtickets, einem Familienbonus und Tankrabatt unter die Arme greifen. Doch viele Autofahrer fragen sich: Ab wann werden Benzin und Diesel wieder billiger?

Steigende Energiepreise: Ab wann gelten Tankrabatt, Kinderbonus und 9-Euro-Bahnticket?

Mit der Senkung der Energiesteuer werden die Tankstellen wieder billiger. Benzin soll für drei Monate dann 30 Cent weniger kosten, Dieselpreise sinken um 14 Cent. Doch wer in den kommenden Tagen an der Zapfsäule steht, wird enttäuscht: Noch ist vom Tankrabatt keine Spur zu sehen.

Doch die Umsetzung des Tankrabatts könnte schon in einigen Tagen geschehen, wie ein Sprecher des Bundesfinanzministeriums gegenüber kreiszeitung.de* andeutete: „Die Details werden nun erarbeitet – mit dem Ziel, die vorgesehenen Maßnahmen zügig umzusetzen“. Ein genaues Datum könne allerdings noch nicht genannt werden. Das gelte auch für andere Maßnahmen, die im Entlastungspaket 2022 beschlossen wurden, wie den Kinderbonus oder dem 9-Euro-Bahnticket.

Entlastungspaket: Tankrabatt wird „einige Wochen dauern“

Bundesfinanzminister Lindner wies bereits darauf hin, dass das Entlastungspaket noch einige Zeit auf sich warten lassen könnte: Er geht davon aus, dass die Umsetzung der Maßnahmen einige Wochen dauern wird. „Es ist ein längerer Zeitraum. Es wird einige Wochen dauern, die entsprechenden Gesetze zu verändern“, sagte der FDP-Chef der Zeitung Die Welt.

Sobald das Entlastungspaket der Bundesregierung in die Tat umgesetzt werden kann, soll sich das auch an den Tankstellen bemerkbar machen: Dann sollen die Preise für Diesel und Benzin wieder unter der Zwei-Euro-Marke liegen. Das ist nicht nur eine Erleichterung für Autofahrer: Eine Tankstelle in Bayern hatte sogar Probleme, die hohen Spritpreise anzuzeigen. (sf) *kreiszeitung.de ist ein Angebot von Ippen.Media.