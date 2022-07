Sri Lanka: Demonstranten finden in Präsidenten-Palast jede Menge Bargeld

Demonstranten stürmen den Präsidenten-Palast in Sri Lanka © IMAGO/Tharaka Basnayaka

Demonstranten haben nach der Flucht von Sri Lankas Präsident in seinem Palast umgerechnet fast 50.000 Euro Bargeld entdeckt.

Colombo in Sri Lanka - Die offenbar frisch gedruckten 17,8 Millionen Sri-Lanka-Rupien seien der Polizei übergeben worden, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Nach Angaben der Behörden wurde auch ein mit Dokumenten gefüllter Koffer gefunden.

Demonstranten hatten am Samstag bei regierungskritischen Protesten den Präsidentenpalast in Colombo gestürmt, Staatschef Gotabaya Rajapaksa floh durch eine Hintertür. Der 73-Jährige ließ anschließend ankündigen, dass er am Mittwoch zurücktreten wolle. Auch Regierungschef Ranil Wickremesinghe hat seinen Rücktritt angeboten.

Rajapaksas genauer Aufenthaltsort war am Montag unbekannt. Demonstranten hielten weiter seinen Palast in Colombo besetzt. Sie wollen sich nach eigenen Angaben erst zurückziehen, wenn Rajapaksa tatsächlich wie angekündigt am Mittwoch zurücktritt. mbn/jes