Sri Lanka: Präsident geflohen - Video zeigt die Proteste der Bevölkerung

Von: Kathrin Reikowski

Der Präsident ist geflohen, das Land in der Wirtschaftskrise, die Proteste gehen weiter: Der neue Präsident verhängt einen landesweiten Notstand

Colombo - Sri Lanka steckt in einer schweren Wirtschaftskrise, seit Tagen gibt es Massenproteste. Der bisherigen sri-lankische Präsident Gotabaya Rajapaksa war am Samstag zunächst aus dem Präsidentenpalast in der Hauptstadt Colombo geflohen, kurz bevor zehntausende Demonstranten das Anwesen stürmten. Danach kündigte Rajapaksa seinen Rücktritt für Mittwoch an, um einen „friedlichen Machtwechsel“ zu ermöglichen. Ein Video zeigt jetzt die Proteste der Bevölkerung, die auch am Mittwoch weitergehen:

Sri Lanka - Neuer Präsident verhängt Ausnahmezustand - Proteste gehen weiter

Die Krise in Sri Lanka verschärft sich weiter: Kurz nach der Flucht des Präsidenten verhängte die Regierung landesweit den Notstand, Regierungschef Ranil Wickremesinghe wurde zum Übergangspräsidenten ernannt. Er befahl Armee und Polizei, „die Ordnung wiederherzustellen“. Zuvor hatten Demonstranten trotz der Ausgangssperre Wickremesinghes Amtssitz gestürmt.

Die Wut der Demonstranten richtet sich auch gegen ihn. Bereits vor der offiziellen Mitteilung, dass Wickremesinghe das Präsidentenamt übernahm, stürmte eine Menschenmenge seinen Amtssitz in der Hauptstadt Colombo. „Geh nach Hause, Ranil! Geh nach Haus, Gota!“ riefen die Demonstranten.

Polizei und Armee gingen mit Tränengas und Wasserwerfern gegen die Menge vor. Dennoch gelangten zahlreiche Demonstranten in die Büroräume des Regierungschefs, wie Augenzeugen AFP schilderten. Bereits am Samstag hatten Demonstranten Wickremesinghes Privatresidenz in Brand gesetzt.

Soldaten der sri-lankischen Armee stehen Wache, als Demonstranten das Gebäude stürmen, in dem sich das Büro von Übergangspräsident Wickremesinghe befindet. © Rafiq Maqbool/dpa

Nach Flucht von Sri Lankas Präsidenten: Proteste auch auf den Malediven

Die Flucht des Präsidenten Gotabaya Rajapaksa auf die Malediven hat in dem Inselstaat Proteste ausgelöst. Dutzende Sri Lanker demonstrierten am Mittwoch in der Hauptstadt Malé und riefen die dortige Regierung auf, Rajapaksa keine Zuflucht zu bieten. „Liebe maledivische Freunde, bitte drängt Eure Regierung, keine Kriminellen zu schützen“, stand auf einem schwarz-weißen Banner.

Ob der Westen oder China Mitschuld an der Wirtschafts- und Schuldenkrise des Landes tragen - darüber gehen die Meinungen auseinander. (dpa/kat)