Staat hilft „Flüchtlingsbürgen“: Wer jetzt Unterstützung bekommen kann

Bevor hier die Hobby-Juristen wieder einmal hyperventilieren, ein paar Sätze zur Klarstellung:

1.

Es handelt sich hierbei nicht um Bürgschaften i.S.v. § 765 BGB, sondern um Verpflichtungserklärungen nach dem Aufenthaltsgesetz (§§ 66 bis 68 AufenthaltsG).

2.

Es ging in den hier streitigen Fällen zum überwiegenden Teil um Verpflichtungserklärungen betreffend syrische Bürgerkriegsflüchtlinge, welche im Rahmen von Aufnahmeprogrammen nach Deutschland kamen.

3.

Natürlich wusste jeder, was der Begriff "Bürgschaft" bzw. "Verpflichtungserklärung" an sich bedeutet. Darum geht es aber auch nicht. Es geht im Ergebnis um die Frage, in welchem Umfang und für wie lange eine solche Verpflichtung gelten bzw. eingegangen werden sollte. Diese Frage war seinerzeit zwischen den einzelnen Bundesländern und dem Bund rechtlich umstritten. Auch die Verwalutngsgerichte entschieden zwischenzeitlich unterschiedlich und stellten dabei zumeist auf den - nicht einheitlich verwendeten - Wortlaut der Verpflichtungserklärungen ab.

Erst in 2016 wurde das Aufenthaltsgesetz entsprechend unmissverständlich formuliert.

Daher: Empörung und Vorurteile erst einmal zurückfahren! Wer sich hier ohne genaue Kenntnisse der Sach- und Rechtslage äußert, aber sich gleichzeitig über die angeblich ungeschickten "Flüchtlingsbürgen" echauffiert, sollte den Kopf einziehen, damit ihn der Bumerang nicht trifft.