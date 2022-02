Staatsanwaltschaft kann gegen ÖVP-Fraktionschef Wöginger ermitteln

Gegen den Politiker wird wegen Anstiftung zum Amtsmissbrauch ermittelt © dpa

Wien - Die Staatsanwaltschaft kann gegen den Fraktionschef der ÖVP in Österreichs Nationalrat, August Wöginger, wegen des Verdachts der Anstiftung zum Amtsmissbrauch ermitteln. Er werde den Weg dafür freimachen und selbst die Aufhebung seiner Immunität beantragen, sagte der ÖVP-Spitzenpolitiker mehreren Medien am Montag. «Ich möchte, dass es hier rasch zur Aufklärung kommt, und es wird sich schnell herausstellen, dass an den Vorwürfen nichts dran ist», sagte er der Nachrichtenagentur APA. Formal muss noch der entsprechende Ausschuss des Parlaments den Schritt absegnen. Der Fraktionschef soll bei der Bestellung eines Vorstands des Finanzamts Braunau 2017 aus parteipolitischen Gründen einen Bürgermeister vorgeschlagen haben.

Generell wird der ÖVP-Korruptions-Untersuchungsausschuss des Parlaments ab März etwaigen Postenschacher und möglichen Machtmissbrauch in der Regierungszeit von Ex-Kanzler Sebastian Kurz durchleuchten. (dpa)