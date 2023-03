Staatsbesuch von Netanjahu: Teilsperrung in Berlin

Wegen des Besuchs des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu kommt es rund um das Bundeskanzleramt und das Schloss Bellevue zu Verkehrseinschränkungen. © IMAGO/DEBBIE HILL

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu besucht am Donnerstag Berlin. Verkehrsteilnehmer stehen vor deutlichen Einschränkungen.

Berlin - Vor allem die Bereiche rund um das Bundeskanzleramt und das Schloss Bellevue seien betroffen, teilte die Verkehrsinformationszentrale Berlin mit. Sperrungen soll es auch um das Holocaust-Mahnmal Gleis 17 am Bahnhof Grunewald im Westen der Hauptstadt geben, das Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) mit Netanjahu am Donnerstagvormittag besuchen soll. Einschränkungen gelten auch im Flugverkehr über ganz Berlin und dem näheren Umland, wie die Polizei mitteilte.

Netanjahu hatte sich am späten Mittwochabend auf den Weg nach Berlin gemacht. Am Donnerstagmittag wird er auch von Scholz im Kanzleramt empfangen, am Nachmittag steht dann ein Gespräch mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier an. Die Rückreise ist für den Abend geplant. Der Besuch wird von Protest begleitet - sowohl in Berlin als auch in Israel. (dpa)