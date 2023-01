Städte- und Gemeindebund fordert vorläufige Aussetzung von Recht auf Ganztagsbetreuung

Der Fachkräftemangel und fehlenden Räumen erschweren die Durchführbarkeit der Regelung © IMAGO/Michael Gstettenbauer

Der geplante Rechtsanspruch auf eine Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder auf unbestimmte Zeit soll vorläufig ausgesetzt werden, fordert der Städte- und Gemeindebund.

Berlin - Insbesondere in den westdeutschen Bundesländern gebe es erhebliche strukturelle Hindernisse für eine solche Betreuung, sagte Verbandspräsident Uwe Brandl am Mittwoch in Berlin. «Da haben Sie die Räume teilweise nicht.» Neben hohen Baupreisen fehlten vor allem die Flächen für neue Einrichtungen.

Hinzu komme der Fachkräftemangel. «Über 300 000 zusätzliche Stellen bräuchte das System jetzt schon», sagte Brandl. Ein Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung in Grundschulen sei deshalb vielerorts nicht umsetzbar. «Den Kompromiss stellen wir nicht in Frage, aber es wird Gebiete geben, wo er nicht erfüllbar ist», sagte der Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebunds, Gerd Landsberg.

Auf einen Zeitraum, ab wann ein solcher Rechtsanspruch realistisch wäre, wollten sich beide nicht festlegen. «Ich glaube, da ist jede Jahreszahl falsch aktuell», sagte Brandl. Es sei nicht absehbar, welche zusätzlichen Betreuungsbedarfe durch die zahlreichen zugewanderten Kinder etwa aus der Ukraine entstehen würden.

Bund und Länder hatten 2021 einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung in der Grundschule beschlossen, der schrittweise eingeführt wird. Ab dem Schuljahr 2026/2027 greift die Regelung bei Kindern der 1. Klasse, ab 2029/2030 bei allen Klassen. Eine Studie der Bertelsmann Stiftung hatte im vergangenen Sommer ergeben, dass für die Umsetzung bis Ende des Jahrzehnts mehr als 100 000 pädagogische Fachkräfte fehlen könnten. (dpa)