Neuer Stammstrecken-Eklat: Behörde warnte schon vor Jahren – CSU-Ministerium wusste wohl 2018 Bescheid

Von: Florian Naumann

Teilen

Markus Söder (2.v.l., CSU), Ministerpräsident von Bayern lässt sich von Markus Kretschmer (r), DB Netz AG-Gesamtprojektleiter 2. Stammstrecke, über die Verbesserungsmöglichkeiten des Nahverkehrs in Bayern informieren. © picture alliance/dpa/Peter Kneffel

Die zweite Stammstrecke wird sehr viel teurer. Der Bundesrechnungshof hat das wohl schon 2018 kommen sehen – und das CSU-geführte Verkehrsministerium drastisch gewarnt.

München – Die zweite Stammstrecke für die Münchner S-Bahn könnte zu einem politischen Dauerdesaster werden – ganz abgesehen von den wohl noch Jahre andauernden Ärgernissen für die Pendler der Region: Mehr als 3 Milliarden Euro teurer und mindestens sieben Jahre später fertig, das ist der aktuelle Stand der Dinge nach Auskunft der Deutschen Bahn. In harten Zahlen bedeutet das 7 Milliarden Euro Kosten und Fertigstellung 2035. Statt ursprünglich veranschlagten 3,2 Milliarden und Startschuss 2028.

Möglich, dass diese Zahlen weiter ansteigen. Der politische Ärger wächst schon jetzt: Nach Informationen des Bayerischen Rundfunk (BR) hat der Bundesrechnungshof schon 2018 massive Zweifel an der Kalkulation und dem gesamten Projekt angemeldet. Dem Bericht zufolge informierte die Behörde damals zwar nur das Bundesverkehrsministerium direkt. Das stand allerdings unter CSU-Führung und war insofern fraglos bestens nach Bayern vernetzt.

Stammstrecke: Bundesrechnungshof warnte CSU-Ministerium 2018 – Ergebnis hätte Projekt torpedieren können

Der Bundesrechnungshof habe die zweite Stammstrecke nach Prüfung als nicht vom Bund förderfähig eingestuft, heißt es. Die veranschlagten Kosten seien so hoch gewesen, dass der Kosten-Nutzen-Faktor nicht mehr den Förderkriterien entsprochen habe, steht in einem Papier von „Anfang 2018“, auf das sich der BR beruft. „Die Nutzen-Kosten-Untersuchung erbrachte ein Nutzen-Kosten-Verhältnis von 1,05.“, heißt es dort weiter. „Der Bundesrechnungshof hat Zweifel an der Wirtschaftlichkeit des Vorhabens.“ Ein Kosten-Nutzen-Faktor von mehr als 1 gilt als günstig und damit förderfähig.

Der Bundesrechnungshof hält sie nicht für tragfähig, weil nicht alle relevanten Aspekte in die Untersuchung eingeflossen sind.

Das Urteil ist noch härter als es auf den ersten Blick wirken mag: Als unwirtschaftlich ordnete der Rechnungshof das Großprojekt bereits zu den offiziell veranschlagten Kosten ein – also noch vor der Verdopplung der Summe. Die Behörde zweifelte zugleich schon damals an der Berechnung. „Der Bundesrechnungshof hält sie nicht für tragfähig, weil nicht alle relevanten Aspekte in die Untersuchung eingeflossen sind“, zitiert der Sender aus dem Dokument.

So seien etwa Aufwendungen für die Instandhaltung nicht in die Planungen eingeflossen. Ein Großteil der Risikokosten sei erst gar nicht beachtet worden: „Es ist mit einer ordnungsgemäßen Wirtschaftlichkeitsuntersuchung unvereinbar, den überwiegenden Teil der Risikokosten von 600 Millionen Euro völlig unberücksichtigt zu lassen“, zitiert der BR.

Münchner 2. Stammstrecke: „Voraussetzungen liegen nicht vor“

Brisant sind die Informationen unter anderem, weil die Förderung des Bundes für die zweite Stammstrecke essenziell ist. Ohne das Geld aus Berlin wäre das Projekt wohl zwangsläufig zu den Akten gelegt worden. „Die Voraussetzungen für die Gewährung einer Bundesfinanzhilfe liegen nicht vor“, urteilte der Bundesrechnungshof in dem Schreiben. Ein Stopp-Signal aus dem im Jahr 2018 von den CSU-Politikern Christian Schmidt und Andreas Scheuer geführten Bundesverkehrsministerium gab es aber ganz offensichtlich nicht.

Im Bilde war aber laut BR neben dem Ministerium in Berlin auch der Freistaat. Bayern sei „im Rahmen der regelmäßig stattfindenden Abstimmungsgespräche“ über die Prüfung des Bundesrechnungshofes informiert worden, erklärte das Bundesverkehrsministerium dem Sender. Im Landtag soll – vergleichsweise kurz vor der Landtagswahl 2023 – ein Untersuchungsausschuss die Vorgänge klären. Die Opposition will ihn noch vor Weihnachten die Arbeit aufnehmen lassen. Für Ministerpräsident Markus Söder (CSU) könnte das unangenehm werden.

Zuletzt hatte Söder betont, im neuen bayerischen Haushalt seien die Mehrkosten nun eingeplant – Auswirkungen auf andere Verkehrsprojekte in Bayern werde das nicht haben. (fn/dpa)