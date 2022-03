„Stark und geeint“: US-Präsident Biden nach Nato-Gipfel zuversichtlich

US-Präsident Joe Biden und Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg © IMAGO

Nach Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine sieht US-Präsident Joe Biden die Nato als «stark und geeint».

Brüssel - Man habe das «Privileg» gehabt, mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zu sprechen, und ihm weitere Unterstützung zugesichert, teilte Biden nach einem Nato-Sondergipfel am Donnerstag in Brüssel mit. Selenskyj war bei dem Spitzentreffen per Video zugeschaltet.

Der ukrainische Präsident habe über die Bemühungen der Ukraine gesprochen, ihr Land zu verteidigen und somit «auch unsere gemeinsamen demokratischen Werte», sagte eine US-Regierungsvertreterin, die bei der Videoschalte zugegen war. Selenskyj habe seine Forderung nach weiterer westlicher Sicherheitshilfe wiederholt. «Beachtenswert» sei aber gewesen, dass er seine Forderung einer Flugverbotszone über der Ukraine nicht wiederholt habe, sagte sie weiter.

Biden zufolge will das Bündnis nun bis zum Nato-Gipfel in Madrid im Juni Pläne zur Stärkung des Bündnisses ausarbeiten. Man wolle so sicherstellen, dass die Nato «auf jede Herausforderung in dem neuen und gefährlicheren Sicherheitsumfeld vorbereitet ist». Bei dem Sondergipfel hätten die Staats- und Regierungschefs sich entschlossen gezeigt, «Russland für seinen brutalen Krieg zur Rechenschaft zu ziehen».

Polen und Balten fordern, Warenverkehr zwischen der EU und Russland stärker zu beschränken

Polen und die baltischen Staaten haben als Reaktion auf den Krieg in der Ukraine gefordert, den Warenverkehr zwischen der EU und Russland weitgehend einzustellen. Auch das mit Russland verbündete Belarus solle davon betroffen sein, heißt es in einem Schreiben der Regierungen von Lettland, Estland, Litauen und Polen an EU-Verkehrskommissarin Adina Valean. Konkret wird gefordert, den Güterverkehr auf der Straße von und nach Russland sowie Belarus vorübergehend vollständig zu verbieten.

Zudem sollten Maßnahmen ergriffen werden, die darauf zielten, «russischen und belarussischen Schiffen das Einlaufen in alle EU-Häfen vollständig zu verbieten oder weiter einzuschränken». Am Donnerstag und Freitag treffen sich die Staats- und Regierungschefs der 27 EU-Länder in Brüssel um unter anderem über die westlichen Sanktionen gegen Russland und Belarus zu beraten. (dpa)