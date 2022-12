Stark-Watzinger hält bundesweit verbindliche Deutschtests für Vorschulkinder für sinnvoll

Stark-Watzinger © Chris Emil Janssen/IMAGO

Bettina Stark-Watzinger (FDP), Bundesbildungsministerin, hat sich für Sprachtests für Vorschulkinder in Deutschland ausgesprochen.

Berlin in Deutschland - „Wir brauchen sie, damit auch Kinder, die zu Hause nicht Deutsch sprechen, einen möglichst guten Einstieg in die Schule haben und nicht gleich mit einem Defizit starten“, sagte die Ministerin dem „Spiegel“ laut Vorabmeldung vom Freitag.

„Wir müssen viel mehr Wert auf Sprachkompetenz legen“, fügte Stark-Watzinger hinzu. Kinder, die bei den Tests Schwierigkeiten hätten, müssten anschließend „entsprechende Förderung bekommen“.

Einen verpflichtenden Termin, bei dem die Deutschkenntnisse von Vorschulkindern geprüft werden, gibt es bereits in Hamburg. Kinder, deren Sprachkenntnisse als nicht ausreichend eingestuft werden, müssen vor der Einschulung eine Vorschule besuchen oder neben der Betreuung im Kindergarten an speziellem Deutschunterricht teilnehmen. Auch in Berlin wird der Sprachstand von Vorschulkindern erfasst und es gibt je nach Ergebnis verpflichtende Fördermaßnahmen. cne/cha