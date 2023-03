Stark-Watzinger verspricht weitere Projekte zur Entwicklung von grünem Wasserstoff

Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger © IMAGO

Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger ist zu Besuch in Südafrika und hat weitere Unterstützung für die Energiewende des Landes versprochen.

Kapstadt - Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger hat bei einem Besuch in Südafrika weitere Unterstützung für die Energiewende des Landes zugesagt. Zum Auftakt ihrer mehrtägigen Afrikareise vereinbarte die FDP-Politikerin mit ihrem südafrikanischen Amtskollegen Blade Nzimande am Montag während eines Besuchs der Universität Kapstadt einen gemeinsamen Lehrstuhl zur Erforschung einer gerechten Energiewende. Wie das Bildungsministerium am Montag weiter mitteilte, will Deutschland weitere Projekte zur Entwicklung von grünem Wasserstoff und grünem Kerosin für den Flugverkehr unterstützen.

«Der Süden Afrikas ist ein globales Powerhouse», sagte Stark-Watzinger. Laut aktueller Studien könnten allein in der Region 8,5 Petawattstunden grüne Energie produziert werden - etwa ein Drittel des globalen Stromverbrauchs. Auch Deutschland könne in Zukunft von südafrikanischen Energieimporten wie grünem Wasserstoff profitieren.

Südafrika, eine der größten Volkswirtschaften Afrikas, hat angekündigt, aus der fossilen Energie auszusteigen. Noch bezieht das Land fast 90 Prozent seines Stroms aus der Kohle.

Deutschland hat für die südafrikanische Energiewende insgesamt über eine Milliarde Euro zugesagt. Die Mittel sind Teil einer neuen Energie-Partnerschaft mit Südafrika, der sich auch Großbritannien, die USA, Frankreich und die EU angeschlossen haben. Bereits im Dezember hatte Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) bei Besuchen in Südafrika und Namibia weitere Investitionen in grüne Energieprojekte in Aussicht gestellt. (dpa)