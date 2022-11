Start des Apec-Gipfels: Raketentest und Proteste

Am Rande des Apec-Gipfels in Bangkok kam es zu Auseinandersetzungen zwischen der Polizei und Protestierenden © Vichan Poti / dpa

Der Gipfel der asiatisch-pazifischen Weltgemeinschaft (Apec) hat am Freitag in Bangkok begonnen. Überschattet wurde der Start von dem erneuten Raketentest Nordkoreas.

Bangkok - Unter anderem nehmen Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping, US-Vizepräsidentin Kamala Harris, Japans Ministerpräsident Fumio Kishida teil. Der französische Präsident Emmanuel Macron ist als Ehrengast geladen. Kurz vor dem Auftakt feuerte Nordkorea nach Angaben des südkoreanischen Militärs erneut eine potenziell atomwaffentaugliche Rakete ab. Japanischen Medienberichten zufolge dürfte die Rakete rund 210 Kilometer westlich der nordjapanischen Hauptinsel Hokkaido im Meer niedergegangen sein.

Derweil wollen die 21 Apec-Staaten Berichten zufolge erstmals umfassende Ziele für Umwelt- und Klimafragen festlegen. Die thailändische Regierung hatte vor dem Gipfeltreffen Zehntausende Sicherheitskräfte mobilisiert. Die Angst vor regierungskritischen Protesten ist groß. Die Behörden sperrten das Tagungsgebiet rund um das Queen Sirikit Convention Center ab.

Trotz Warnungen: Wütende Proteste gegen thailändische Regierung

Trotz Warnungen der Regierung ist es beim Gipfel der Staaten der asiatisch-pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft Apec in Bangkok zu Protesten gekommen. Sowohl in der Nähe des Tagungsortes als auch am berühmten Demokratiedenkmal im Zentrum der Metropole stießen wütende Demonstranten am Freitag mit der Polizei zusammen. Die Einsatzkräfte trugen schwere Schutzmontur und drängten die Protestler zurück, nachdem diese versucht hatten, ein Behördenfahrzeug umzustürzen. Berichten zufolge sollen mehrere Teilnehmer festgenommen worden sein.

Unter anderem waren zahlreiche Poster mit Parolen gegen den thailändischen Ministerpräsidenten Prayut Chan-o-cha, aber auch gegen den chinesischen Staats- und Parteichef Xi Jinping und den russischen Präsidenten Wladimir Putin zu sehen. Bereits am Donnerstag hatte es Proteste gegeben.

Die Regierung hatte vor dem Gipfel die Bevölkerung aufgerufen, von solchen Aktionen abzusehen. Das Treffen sei extrem wichtig für Thailand und könne dem Land unter anderem mehr Investitionen und Tourismus bringen, hatte Prayut betont. Zehntausende Polizisten und Soldaten sichern das Event. Die Straßen rund um das Queen Sirikit Convention Center, wo sich die Staats- und Regierungschefs der Apec-Staaten bis Samstag treffen, sind weiträumig gesperrt.

Vor der Corona-Pandemie gab es immer wieder Massenproteste gegen Thailands Regierung. Die Demokratiebewegung fordert unter anderem Neuwahlen, eine Verfassungsänderung und eine Reform der Monarchie. Der General Prayut Chan-o-cha ist seit einem Putsch des Militärs 2014 an der Macht. (dpa)