Steffi Lemke: Es bedarf größere Anstrengungen zur Bewältigung der Klimakrise

Umweltministerin Steffi Lemke © IMAGO/Christian Spicker

Umweltministerin Steffi Lemke (Grüne) hat aufgrund des Weltklimarat-Berichts stärkere Anstrengungen zur Bewältigung der Klimakrise angemahnt.

Berlin - «Jedes zusätzliche Zehntelgrad macht es uns schwerer, die Klima-Auswirkungen in einem Ausmaß zu halten, mit dem wir als Gesellschaft und Volkswirtschaft noch umgehen können», sagte Lemke am Montag in Berlin. Die Anpassung an die Klimakrise habe Grenzen. Deshalb sei es nötig, den Ausstoß von Treibhausgasen weltweit drastisch zu begrenzen. Der Bericht des Weltklimarats führe eindrücklich vor Augen, wie wichtig das jetzt sei.

In seinem am Montag veröffentlichten Synthesebericht hatte der Weltklimarat (IPCC) deutlicher denn je darauf hingewiesen, dass das 1,5-Grad-Ziel verfehlt werden dürfte - vorausgesetzt, die Treibhausemissionen werden nicht noch in diesem Jahrzehnt drastisch zurückgefahren. Die Erderwärmung liegt demnach bereits jetzt bei 1,1 Grad. (dpa)