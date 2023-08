Steigende Corona-Zahlen: Gesundheitsministerium rät zu Tests und Quarantäne bei Symptomen

Positiver Corona-Schnelltest (Symbolbild). © Christian Ohde/Imago

Das Bundesgesundheitsministerium rät angesichts steigender Corona-Zahlen zu bekannten Maßnahmen beim Auftreten von Symptomen.

Berlin in Deutschland - Ein Ministeriumssprecher appellierte am Montag an Menschen mit Erkältungssymptomen, „dass sie sich testen lassen, dass sie sich in Quarantäne begeben, dass sie sich isolieren und keinen Kontakt haben“. Zugleich wies er darauf hin, dass die Infektionszahlen „derzeit noch auf einem niedrigen Sommerniveau“ lägen.

Der Sprecher fügte hinzu, dass derzeit keine präzisen Informationen zu den tatsächlichen Infektionsraten vorlägen. Es werde momentan wenig getestet, und es sei davon auszugehen, dass nur wenige Fälle gemeldet und erfasst würden. Das führe dazu, „dass auf einem so niedrigen Niveau Schwankungen schwer abzubilden“ seien, sagte der Sprecher.



Das Robert-Koch-Institut (RKI) registriert derzeit ein Ansteigen der gemeldeten Infektionsfälle - wenn auch auf niedrigem Niveau. Mediziner warnten bereits vor einem harten Corona-Winter. pw/ilo