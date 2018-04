"Steinmeier beklagt "galoppierende Entfremdung" zwischen Russland und dem Westen"

Ob daran Russland alleine schuld ist?

Klar war da die Krim und die Ost-Ukraine....aber da war doch auch die NATO-Osterweiterung bis an Russlands Staatsgrenze.

Und die USA haben ja auch noch gewaltige, besonders wirtschaftlche Interessen. Was man an deren Kritik an des Ostseepipeline sieht.