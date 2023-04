Steinmeier in Polen: Schuster erwartet bei Rede „klare Worte“

Steinmeier gedenkt mit Duda des Aufstandes im Warschauer Ghetto. © Christian Spicker/imago

Steinmeier gedenkt heute gemeinsam mit Polens Präsident Duda des Aufstandes im Warschauer Ghetto. Vom Bundespräsidenten werden „klare Worte“ gefordert.

Warschau – Polen, Israel und Deutschland gedenken an diesem Mittwoch (19. April 2023) gemeinsam des Beginns des Aufstandes im Warschauer Ghetto vor genau 80 Jahren. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird als erstes deutsches Staatsoberhaupt am Denkmal für die Helden des Ghettos sprechen wird. Dazu hatte ihn der polnische Präsident Andrzej Duda eingeladen. Auch Israels Staatspräsident Izchak Herzog wird an der Gedenkveranstaltung teilnehmen.

Steinmeier in Warschau: Bundespräsident soll Symbol gegen Antisemitismus setzen

Beim Gedenken erhofft sich der Zentralrat der Juden in Deutschland von Steinmeier „klare Worte“. Sein Präsident Josef Schuster, der Steinmeier in Warschau begleiten wird, erinnerte an die Rede Steinmeiers in der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem Anfang 2020, wo sich dieser klar zur deutschen Schuld am Holocaust bekannt und den Schutz jüdischen Lebens heute zugesagt hatte. So etwas erwarte er auch von dem Bundespräsidenten in Warschau.

„Wir sehen leider, dass Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus und Rassismus auch in Deutschland zunehmen. Dagegen ein klares Zeichen zu setzen, gerade auch an dieser Stelle, wäre wichtig“, betonte Schuster gegenüber der Deutschen Presse-Agentur (dpa). „Ich erwarte mir von der Rede des Bundespräsidenten zudem, dass die Bedeutung des selbstbestimmt Jüdischen in der Geschichte und dadurch auch in der Gegenwart klarer wahrgenommen wird.“

Steinmeier gedenkt gemeinsamt mit Duda: „Zeichen der Versöhnung“

Dass Steinmeier eingeladen wurde, dort zu sprechen, sei einerseits ein Zeichen der Versöhnung, sagte Schuster. „Es ist aber auch ein Signal, dass von deutscher Seite, und das wird ja nicht bestritten, die Schuld am damaligen Geschehen anerkannt wird.“ Für das damalige Leid seien letztlich deutsche Besatzungstruppen verantwortlich gewesen. Das gemeinsame Gedenken mache auch klar, „dass in diesem eigentlich von vornherein aussichtslosen Aufstand jüdische Menschen gezeigt haben, dass sie nicht bereit sind, sich wie Lämmer auf die Schlachtbank führen zu lassen“.

Das Warschauer Ghetto war im Herbst 1940 von den deutschen Besatzern errichtet worden. Auf einer Fläche von nur etwas mehr als drei Quadratkilometern wurden rund 450.000 Menschen eingeschlossen – die jüdische Bevölkerung Warschaus sowie Juden aus anderen Teilen Polens und aus Deutschland. Die Bewohner wurden zur Zwangsarbeit gezwungen. Die Lebensmittelversorgung und die hygienische Situation waren katastrophal. Hunger und Epidemien breiteten sich aus. Dazu kam der tägliche Terror der SS.

1942 begannen die Nationalsozialisten mit der Deportation der Juden in Vernichtungs- und Arbeitslager. Zwischen Juli und September wurden 250.000 bis 280.000 Menschen aus dem Ghetto verschleppt oder ermordet. Als dort am 19. April 1943 SS-Einheiten einmarschierten, begann der Aufstand des nur schwach bewaffneten und militärisch völlig unterlegenen jüdischen Widerstandes. Die Kämpfe dauerten bis Mitte Mai. Dabei wurden mehr als 56.000 Juden getötet oder in Konzentrations- und Vernichtungslager deportiert. (bohy/dpa)