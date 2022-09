Steinmeier: Einladung für König Charles III.

Frank-Walter Steinmeier © IMAGO/Bernd Elmenthaler

Der neue britischen König Charles III. wurde von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier persönlich zu einem Besuch in Deutschland eingeladen.

Berlin in Deutschland - Steinmeier habe am Donnerstag mit Charles III. telefoniert, teilte das Bundespräsidialamt in Berlin mit. Dabei habe er auch die Einladung ausgesprochen. Den Angaben zufolge dankte der britische Monarch dem deutschen Staatsoberhaupt für die tiefe und herzliche Anteilnahme am Tod seiner Mutter, Königin Elizabeth II., die vor einer Woche gestorben war.

Steinmeier wiederum habe Charles noch einmal sein Mitgefühl ausgesprochen. "Die Menschen in Deutschland nehmen großen Anteil und fühlen mit Ihnen und Ihrem Volk in dieser Zeit der Trauer", erklärte der Bundespräsident und betonte auch die Rolle von Elizabeth bei der deutsch-britischen Versöhnung. "Wir Deutsche wissen sehr genau um die Rolle, die Ihre Mutter bei der Versöhnung unserer beiden Völker nach dem Zweiten Weltkrieg gespielt hat und erinnern uns mit großer Dankbarkeit an die ausgestreckte Hand, die sie uns gereicht hat." ran/cfm