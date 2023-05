Steinmeier empfängt Selenskyj in Berlin

Frank-Walter Steinmeier empfängt den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj © Christian Spicker/IMAGO

Zu Beginn seines Deutschland-Besuchs ist der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in Berlin empfangen worden.

Berlin in Deutschland - Selenskyj traf am Sonntagmorgen im Schloss Bellevue ein, wo er von seinem deutschen Kollegen begrüßt wurde. Anschließend trug er sich in das Gästebuch ein. Danach zogen sich die beiden Präsidenten zu einem Gespräch zurück. Am Nachmittag sollen Selenskyj und das ukrainische Volk mit dem Aachener Karlspreis geehrt werden.

Selenskyj war in der Nacht zu Sonntag in Deutschland gelandet. Es ist sein erster Besuch hierzulande seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine im Februar 2022. „Schon in Berlin“, schrieb Selenskyj um 00.36 Uhr auf Twitter. Er nannte auch die Schlagworte seiner Deutschland-Reise: „Waffen. Mächtiges Paket. Luftabwehr. Wiederaufbau. EU. Nato. Sicherheit.“

Die Bundesregierung hatte am Samstag ein milliardenschweres Rüstungspaket für Kiew angekündigt. Laut Bundesverteidigungsministerium bekommt die Ukraine unter anderem 30 Panzer vom Typ Leopard 1 A5 und 20 vom Typ Marder. Das Paket im Gesamtwert von mehr als 2,7 Milliarden Euro umfasst außerdem vier weitere Iris-T-Flugabwehrsysteme, 18 Radhaubitzen, mehr als 100 gepanzerte Gefechtsfahrzeuge und mehr als 200 Aufklärungsdrohnen.



Auch Artilleriemunition und Lenkflugkörper für die von Deutschland zur Verfügung gestellten Luftverteidigungssysteme wurden Kiew zugesagt. Ukrainische Regierungsvertreter lobten den Schritt.



Ein Flugzeug der Flugbereitschaft der Bundeswehr hatte Selenskyj nach Angaben der Luftwaffe am Samstagabend in Rom abgeholt, wo der ukrainische Präsident Italiens Staatspräsident Sergio Mattarella, Regierungschefin Giorgia Meloni und Papst Franziskus getroffen hatte.



Details zu Selenskyjs Deutschland-Besuch waren vorab nicht offiziell bekanntgegeben worden. Die Polizei kündigte umfangreiche Sicherheitsmaßnahmen und Verkehrssperrungen insbesondere rund um das Berliner Regierungsviertel an. Der Besuch des ukrainischen Präsidenten hatte im Vorfeld für große Aufregung gesorgt, nachdem eine Zeitung unter Berufung auf einen Polizeibeamten Einzelheiten zur Reiseplanung veröffentlicht hatte. Die Berliner Polizei leitete daher Ermittlungen wegen des Verdachts des Geheimnisverrats ein.



Seit Kriegsbeginn hatte es Irritationen im deutsch-ukrainischen Verhältnis gegeben. Die Bundesregierung stand wegen ihrer zunächst zögerlichen Haltung bei der Lieferung von Waffen an die Ukraine in der Kritik. Inzwischen zählt Deutschland zu den wichtigsten Waffenlieferanten Kiews.



Mit dem Selenskyj-Besuch schließt sich auch für Steinmeier ein Kreis. Vor gut einem Jahr war der Bundespräsident, der in seiner Zeit als Außen- und Kanzleramtsminister die frühere deutsche Russland-Politik entscheidend mitgeprägt hat, noch von ukrainischer Seite ausgeladen worden, als er gemeinsam mit seinen Kollegen aus Polen und den drei baltischen Staaten nach Kiew reisen wollte. Im Oktober holte Steinmeier die Visite schließlich nach.



Für Sonntagnachmittag ist in Aachen die Vergabe des internationalen Karlspreises geplant. Die Laudatio hält Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). Auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und der polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki sollen bei dem Festakt sprechen. Der Karlspreis wird für Verdienste um Europa verliehen. Ob Selenskyj aus diesem Anlass nach Aachen reist, blieb bis zuletzt offen. bfi/cne

Selenskyj nennt Deutschland „wahren Freund und zuverlässigen Verbündeten“

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat sich bei seinem Deutschland-Besuch für die Unterstützung Berlins im Kampf gegen die russischen Truppen bedankt. Deutschland habe sich als „unser wahrer Freund und zuverlässiger Verbündeter erwiesen, der im Kampf für die Verteidigung der Freiheit und der demokratischen Werte entschlossen an der Seite des ukrainischen Volkes steht“, schrieb Selenskyj beim Empfang durch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in Berlin am Sonntagmorgen auf Englisch ins Gästebuch von Schloss Bellevue.



Er dankte zudem Steinmeier für dessen „persönliche Unterstützung der Ukraine“ und dem deutschen Volk für dessen „fantastische Solidarität“. Auf Deutsch fügte Selenskyj hinzu: „Danke Deutschland!“.



Der ukrainische Präsident war in der Nacht zu Sonntag in Deutschland gelandet. Es ist sein erster Besuch hierzulande seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine im Februar 2022. Nach dem Treffen mit Steinmeier wurde er mit militärischen Ehren von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) im Kanzleramt empfangen.



Die Bundesregierung hatte am Samstag ein milliardenschweres Rüstungspaket für Kiew angekündigt. Zu den geplanten Lieferungen im Wert von mehr als 2,7 Milliarden Euro gehören nach Angaben des Bundesverteidigungsministeriums Luftabwehrsysteme, Panzer und Munition. Ukrainische Regierungsvertreter lobten den Schritt. Selenskyj sprach auf Twitter von einem „mächtigen Paket“.



Am Nachmittag sollen Selenskyj und das ukrainische Volk mit dem internationalen Karlspreis geehrt werden. Die Laudatio in Aachen wird Scholz halten. Auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und der polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki sollen bei dem Festakt sprechen. Der Karlspreis wird für Verdienste um Europa verliehen. bfi/cne