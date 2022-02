Steinmeier lädt Mitbewerber Trabert ins Schloss Bellevue ein

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier © Bernd von Jutrczenka / dpa

Berlin - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier will sich am 10. März mit seinem in der Bundesversammlung unterlegenen Mitbewerber Gerhard Trabert treffen. Das Gespräch mit dem Mediziner aus Mainz, der sich besonders in der Obdachlosenhilfe engagiert, soll im Schloss Bellevue stattfinden, wie die Deutsche Presse-Agentur am Donnerstag aus dem Bundespräsidialamt erfuhr.

Trabert hatte in der Bundesversammlung am 13. Februar, in der Steinmeier für eine zweite Amtszeit wiedergewählt wurde, 96 Stimmen erhalten. Da die Linke, die ihn nominiert hatte, nur 71 Wahlfrauen und -männer stellte, bekam der 65-jährige Parteilose auch Zustimmung aus anderen Fraktionen.

Steinmeier ging in der Rede nach seiner Wahl auf Trabert zu und bescheinigte ihm, er habe mit seiner Kandidatur auf ein Thema aufmerksam gemacht, das mehr Aufmerksamkeit verdiene: die Lage der Ärmsten und Verwundbarsten im Land. «Warum schauen wir nicht, ob wir diesem drängenden Thema gemeinsam mehr Aufmerksamkeit verschaffen können? Ich würde mich freuen, wenn wir darüber ins Gespräch gehen.»

Das Thema Obdachlosigkeit verbindet Steinmeier und Trabert bereits - beide haben darüber ihre Doktorarbeit geschrieben. Die Erlöse eines für diesen Sonntag geplanten Benefizkonzerts des Bundespräsidenten in der Hamburger Elbphilharmonie sollen Projekten zur medizinischen Versorgung obdachloser Menschen zugute kommen. (dpa)