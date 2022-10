Steinmeier will in Rede zu Zusammenhalt aufrufen – doch das gesamte Bundeskabinett versetzt ihn

Von: Felix Durach

Teilen

Der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier spricht bei einem Treffen in Kiew. © Andrew Kravchenko/dpa

Am Freitagvormittag will Bundespräsident Steinmeier in einer Rede zum Zusammenhalt aufrufen. Das Kabinett um Kanzler Scholz fehlt bei der Veranstaltung komplett.

Berlin - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier richtet sich in einer Rede am Freitagvormittag an die deutsche Bevölkerung. Wenn der 66-Jährige die Gesellschaft mit Blick auf den Ukraine-Krieg zum Zusammenhalt aufrufen will, glänzt die Bundesregierung jedoch mit Abwesenheit. Kein einziges Mitglied das Kabinett wird bei der Rede des Staatsoberhauptes im Schloss Bellevue anwesend sein. Das berichtet der Tagesspiegel mit Verweis auf das Bundespräsidialamt.

Steinmeier will in Rede zu Zusammenhalt aufrufen – Bundesregierung glänzt mit Abwesenheit

Weder Bundeskanzler Olaf Scholz, noch einer seiner Ministerinnen und Minister konnten es offenbar einrichten, der Rede des Bundespräsidenten beizuwohnen. Auf der langen Liste der Absagen finden sich darüber hinaus auch weitere prominente Namen. Auch Bundestagspräsidentin Bärbel Bas lässt sich demnach entschuldigen.

Bei der Veranstaltung mit der Deutschen Nationalstiftung am Freitag in Berlin (11.00 Uhr) will der frühere Außenminister mit einer Rede den Zusammenhalt der deutschen Gesellschaft beschwören - trotz der Belastungen durch hohe Energiepreise, Inflation, politische Polarisierung und Proteste. Die Rede in seinem Amtssitz Schloss Bellevue steht unter dem Motto „Alles stärken, was uns verbindet“. Die ARD überträgt sie in einer Sondersendung und bezeichnete die Veranstaltung als „Rede zur Lage der Nation.“ Zu Beginn der Woche reiste Steinmeier erstmals seit Beginn des Ukraine-Kriegs für einen Amtsbesuch in die Ukraine.

Rede von Bundespräsident Steinmeier – Merz und Dürr als Gäste erwartet

Das Bundespräsidialamt betonte jedoch, dass fast alle politischen Parteien Vertreter schicken wollen. So werden unter anderem CDU-Chef Friedrich Merz und der Fraktionsvorsitzende der FDP, Christian Dürr, erwartet. Grünen-Chefin Ricarda Lang ließ sich jedoch ebenfalls entschuldigen. Auch die Altbundespräsidenten Christian Wulff und Joachim Gauck werden als Gäste erwartet (fdp/dpa)