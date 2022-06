Steinmeier reist zweitägigem Besuch nach Lettland

Teilen

Frank-Walter Steinmeier © IMAGO/Christoph Hardt

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier startet am Montag zu einem Besuch nach Lettland.

Riga in Lettland - Nach der Begrüßung durch den lettischen Präsidenten Egils Levits in Riga nimmt Steinmeier am Gipfeltreffen der Präsidentinnen und Präsidenten der Drei-Meere-Initiative teil. Die Initiative ist ein Zusammenschluss von zwölf EU-Mitgliedstaaten zwischen Adria, Ostsee und Schwarzem Meer. Deutschland ist Partnerland.

Für den Nachmittag sind Gespräche mit dem Präsidenten Estlands, Alar Karis, und anschließend mit Polens Staatschef Andrzej Duda geplant. Am Dienstag nimmt Steinmeier dann mit dem lettischen Präsidenten an einem Festgottesdienst in der St. Petrikirche in der Rigaer Altstadt teil. Sie ist Heimat der deutschsprachigen Gemeinde in Lettland, die zur lettischen Evangelisch-Lutherischen Kirche gehört. Mit dem Gottesdienst wird die Übergabe der Kirche an eine im Herbst 2021 gegründete Kirchenstiftung gefeiert. ck/dja