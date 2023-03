Steinmeier versichert Baltenstaaten Beistand und Schutz

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier unterhält sich auf der estnischen Luftwaffenbasis Ämari mit dort stationierten deutschen Soldatinnen und Soldaten. © Bernd von Jutrczenka/dpa

Der Bundespräsident ist auf Besuch in Estland. An der Nato-Ostflanke sichert er den Nato-Partnern Schutz zu.

Ämari - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat den baltischen Nato-Partnern Estland, Lettland und Litauen den Beistand Deutschlands versichert. „Die Nato ist bereit, jeden Quadratzentimeter ihres Bündnisgebiets zu verteidigen“, sagte Steinmeier bei einem Besuch auf der Luftwaffenbasis Ämari in Estland.

„Wir stehen an der Seite auch der baltischen Staaten und wir versichern unseren Schutz. Auf Deutschland ist auch in dieser Hinsicht Verlass.“ Gemeinsam mit den USA und Großbritannien sei Deutschland inzwischen der größte Truppensteller an der Ostflanke der Nato.

Steinmeier informierte sich in Ämari über den Einsatz der deutschen Luftwaffe zur Überwachung und zum Schutz des Luftraums über dem Baltikum. „Ich bin auch hier, um den Soldaten meine herzlichen Dank zu sagen für den Einsatz, den sie leisten“, betonte der Bundespräsident. dpa