Steinmeier warnt vor weiteren möglichen Eskalationen im Russland-Ukraine-Konflikt

Teilen

Der Bundespräsident warnt davor, dass die Spitze der Eskalation noch nicht erreicht ist © Bernd von Jutrczenka / dpa

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hält eine weitere Eskalation des Ukraine-Konflikts für möglich.

Dakar - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hält eine weitere Eskalation des Ukraine-Konflikts für möglich. Ob man mit der Anerkennung der selbst ernannten Volksrepubliken Luhansk und Donezk durch Russland schon die Spitze der Eskalation erreicht habe, könne er nicht beurteilen, sagte Steinmeier am Dienstag in Dakar. «Zu befürchten ist, dass wir das Ende jedenfalls noch nicht erlebt haben.»

Wegen der Zuspitzung der Lage in der Ukraine wollte Steinmeier seinen offiziellen Besuch im Senegal vorzeitig beenden. Statt wie geplant am Mittwochmittag wollte er bereits am Dienstagabend nach Deutschland zurückfliegen.

Der Bundespräsident warf Kremlchef Wladimir Putin einen Bruch des Völkerrechts und eine «Vernichtung des Minsker Abkommens» vor. Damit sei die einzige Grundlage für Gespräche über eine friedliche Konfliktlösung weggefallen. Dies sei nicht zu verstehen und schaffe eine hochgefährliche Lage. «Das ist eben nicht der Weg in Dialog, sondern das ist die Suche nach Konfrontation», sagte Steinmeier. Putins Entscheidung müsse auf eine gemeinsame und entschlossene Antwort der westlichen Partner treffen. (dpa)