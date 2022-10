Steinmeier: Warnung vor zu starker wirtschaftlicher Abhängigkeit Deutschlands und Europas von China

Frank-Walter Steinmeier © IMAGO/Ukrainian President Press Office

Frank-Walter Steinmeier, Bundespräsident, hat auf die Gefahr einer zu großen wirtschaftlichen Abhängigkeit von China hingewiesen.

Berlin in Deutschland - Das Prinzip „Wandel durch Handel“ sei etwas, „auf das wir in Zukunft nicht mehr vertrauen dürfen“, sagte Steinmeier während seines Besuchs in der Ukraine in einem Interview mit den ARD-“Tagesthemen“ am Dienstag.

„Die Geschichte der europäisch-russischen, auch der deutsch-russischen Beziehungen ist ein Beleg dafür, dass es keine Garantie gibt, keine Sicherheit dafür, dass wirtschaftlicher Austausch auch politische Annäherung hervorruft“, sagte Steinmeier. „Da müssen wir alle mit dieser Enttäuschung leben“, sagte er mit Blick auf den russischen Angriffskriegen auf die Ukraine.

„Für die Zukunft heißt das, wir müssen Lehren ziehen (...), wir müssen einseitige Abhängigkeiten verringern, wo immer das geht, das gilt gerade auch gegenüber China“, sagte Steinemer. Er betonte, es komme darauf an, „intensiver“ mit den Nachbarn Chinas zu reden. Diese könnten zwar Handelsbeziehungen zu China nicht ersetzen, aber das Verhältnis zu Südostasien könne neu ausbalanciert werden, sagte Steinmeier. kbh/pe

Berlin soll reduziertem chinesischen Einstieg bei Hamburger Terminal zustimmen



Das Bundeskabinett soll am Mittwoch seine Zustimmung zum geplanten Einstieg des chinesischen Staatskonzerns Cosco bei einem Containerterminal im Hamburger Hafen beschließen. Wie die Nachrichtenagentur AFP am Dienstagabend aus Regierungskreisen erfuhr, soll über eine sogenannte „Teiluntersagung“ entschieden werden, die Cosco eine Beteiligung in Höhe von maximal 24,9 Prozent an dem Terminal ermöglicht. Damit werde „eine strategische Beteiligung verhindert“.



Zuvor hatte AFP aus Regierungskreisen erfahren, dass die an der Prüfung des Geschäfts beteiligten sechs Fachministerien auch eine reduzierte Beteiligung von 24,9 Prozent nur als „Notlösung“ ansehen. Eine „Volluntersagung“ werde weiterhin für den richtigen Weg gehalten. Dem Vernehmen nach lehnte es das Kanzleramt aber ab, eine solche Entscheidung auf die Tagesordnung zu setzen.



Das geplante Geschäft zwischen dem Hamburger Hafenlogistikunternehmen HHLA und der chinesischen Staatsreederei Cosco sorgt schon seit Tagen für Wirbel. Cosco möchte 35 Prozent der Anteile an dem Containerterminal Tollerort erwerben, das von einer HHLA-Tochterfirma betrieben wird. se/kas