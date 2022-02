Steinmeier will Umbau der Wirtschaft sozial gerecht gestalten

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD) © David Inderlied / dpa

Berlin - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat dazu aufgerufen, den notwendigen Umbau der Wirtschaft sozial gerecht zu gestalten. Die Transformation durch Digitalisierung, Automatisierung und mehr Klimafreundlichkeit sei auch eine soziale Frage, sagte Steinmeier am Donnerstag bei einer Betriebsrätekonferenz der Gewerkschaft IG Metall in Berlin. «Wir müssen verhindern, dass die Transformation, die unvermeidlich ist und stattfinden wird, Ungleichheit und Armut noch verschärft.» Es dürfe nicht sein, dass sich Fortschritt nur für eine Minderheit auszahle und die Verwundbaren auf der Strecke blieben. Sonst verlören Menschen das Vertrauen in die Zukunft und suchten Zuflucht bei den einfachen, aber falschen Lockrufen von Populisten und Extremisten.

«Ich bin der festen Überzeugung, dass Transformation nur gelingen kann, wenn Menschen mitbestimmen, wohin die Reise geht», betonte Steinmeier. «Mitbestimmung ist in meinen Augen vielleicht sogar der wesentliche Teil jener Selbstbestimmung, die unsere liberale Demokratie verspricht.» Deshalb sei Mitbestimmung kein Wagnis, wie dies noch vor fünfzig Jahren zu hören gewesen sei, «sondern schlicht ein Akt demokratischer Vernunft». Heute wisse man, «dass die aktive Teilhabe der Arbeitnehmer an Entscheidungsprozessen im Grunde ein gewichtiger Pluspunkt für Innovation war und ist».

Der Bundespräsident dankte den Betriebsräten für ihren Einsatz und ihren Willen, in der Corona-Pandemie, in Zeiten voller Ungewissheit schnelle und kreative Lösungen aus dem Boden zu stampfen. «Seien Sie sicher: Mir ist aus zahlreichen Begegnungen und Gesprächen sehr bewusst, was Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen täglich leisten, um den Laden zusammenzuhalten, um die lange Zeit der Pandemie zu überstehen.» Die deutsche Wirtschaft sei in dieser Pandemie nicht in die Knie gegangen. Für ein Industrieland wie Deutschland bedeute dies, «dass Arbeit, Wohlstand, Versorgung und soziale Stabilität gewährleistet bleiben können», sagte Steinmeier. «Das haben wir auch Ihnen und Ihren Kolleginnen und Kollegen in den Betrieben zu verdanken. Ich wünschte mir, dass auch darüber häufiger gesprochen wird.» (dpa)