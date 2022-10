Steve Bannon: Viermonatige Haftstrafe für Trumps Ex-Chefstratege

Steve Bannon, einstiger Chefstratege von Ex-US-Präsident Donald Trump © IMAGO/Steve Sanchez

Steve Bannon, einstiger Chefstratege von Ex-US-Präsident Donald Trump ist auf Grund von Missachtung des US-Kongresses zu einer viermonatigen Haftstrafe verurteilt worden.

Washington - Er muss zudem eine Strafe von 6500 US-Dollar (rund 6645 Euro) zahlen, wie US-Medien am Freitag übereinstimmend aus dem Gerichtssaal eines Bundesgerichts in der Hauptstadt Washington berichteten. Bannon hatte eine Vorladung des Untersuchungsausschusses zum Angriff auf das Kapitol am 6. Januar 2021 ignoriert und angeforderte Dokumente nicht zur Verfügung gestellt. Der 68-Jährige war deshalb bereits im Juli für schuldig befunden worden, am Freitag wurde nun das Strafmaß verkündet.

Das US-Justizministerium hatte sechs Monate Haft und eine Geldstrafe in Höhe von 200 000 US-Dollar (rund 204 000 Euro) gefordert. Bannons Anwälte hatten hingegen lediglich eine Strafe auf Bewährung und Hausarrest vorgeschlagen. Bannon ist Beobachtern zufolge die erste Person, die seit mehr als 50 Jahren wegen der Missachtung einer Vorladung des Kongresses zu einer Haftstrafe verurteilt wurde. Es wird erwartet, dass er gegen das Urteil Berufung einlegt. (dpa)