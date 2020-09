Stichwahl-Hammer in Hamm: Ergebnis bringt historische Änderung im Rathaus

Das Ergebnis der Kommunalwahl 2020 in Hamm führte in die Stichwahl. Der langjährige Amtsinhaber musste sich einem Herausforderer der SPD stellen.

Marc Herter hat im ersten Wahlgang der OB-Wahl in Hamm die meisten Stimmten geholt.

der OB-Wahl in Hamm die meisten Stimmten geholt. Der SPD-Politiker verfehlte mit seinem Wahlergebnis allerdings die absolute Mehrheit von mindestens 50 Prozent.

von mindestens 50 Prozent. Am 27. September kam es zu einer Stichwahl gegen Amtsinhaber Hunsteger-Petermann (CDU).

gegen Amtsinhaber Hunsteger-Petermann (CDU). Wir bieten Ihnen alle News zur NRW-Wahl im Live-Ticker und alle aktuellen Wahlergebnisse.

Ergebnis der Stichwahl in Hamm - Ewiger Oberbürgermeister ist geschlagen

Kandidaten Stimmen Marc Herter (SPD) 63,57% Thomas Hunsteger-Petermann (CDU) 36,43%

Update vom 27. September 2020, 20.39 Uhr: Mehr als zwanzig Jahre lang war Thomas Hunsteger-Petermann Oberbürgermeister in Hamm. Diese Ära endet nun, denn in der Stichwahl hat Marc Herter von der SPD eine mehr als deutliche Mehrheit geholt. 63,57 Prozent der Stimmen hat der neue OB geholt.

Update vom 27. September 2020, 18.00 Uhr: Die Wahllokale schließen jetzt und die Auszählung der Stichwahl-Ergebnisse in Hamm kann somit beginnen.

Update vom 27. September 2020, 16.53 Uhr: Um 18 Uhr schließend die Wahllokale in Nordrhein-Westfalen - die Auszählung der Stimmzettel kann dann beginnen. Sobald erste Stimmbezirke der Stichwahl in Hamm ausgezählt sind, ist mit Zwischenergebnissen zu rechnen, aus denen sich oft eine deutliche Tendenz ablesen lässt. Das Endergebnis wird auch schon am Wahltag erwartet, da nur eine Wahl auszuzählen ist. Über das Ergebnis informieren wir Sie genau hier, sobald verlässliche Zahlen vorliegen.

+++ An dieser Stelle finden Sie am Wahlabend die Ergebnisse der Stichwahl in Hamm. Die endgültigen Zahlen können bereits wenige Stunden nach der Wahl vorliegen +++

Hamm - Das hatte weder Thomas Hunsteger-Petermann noch Marc Herter selbst erwartet. Bei der Kommunalwahl 2020 in NRW am 13. September hat der SPD-Herausforderer den Langzeit-Oberbürgermeister von Hamm überflügelt. Der Abstand zwischen den Kandidaten war gering, und so lässt sich auch am 27. September ein knappes Ergebnis der Stichwahl in Hamm erwarten.

Kommunalwahl in Hamm: Ergebnis der OB-Wahl ist kleine Sensation

Fast in allen Wahlbezirken von Hamm sammelte Herter (SPD) mehr Stimmen, sodass er am Ende mit 40,68 Prozentpunkten überraschend vor CDU-Amtsinhaber Hunsteger-Petermann (37,41 Prozent) landete. Das Kommunalwahl-Ergebnis in Hamm war für viele eine kleine Sensation. Hunsteger-Petermann ist immerhin seit 21 Jahren Oberbürgermeister von Hamm.

Nun muss er am 27. September gegen Marc Herter in die Stichwahl. Nachdem er sich kurz gesammelt hatte, gab Hunsteger-Petermann sich kämpferisch: „Wir werden das in der zweiten Runde wuppen“, so der CDU-Politiker.

Stichwahl in Hamm: Ergebnis am 27. September erwartet

In der nächsten Runde der OB-Wahl muss Hunsteger-Petermann auf die Stimmen derer hoffen, die ihre Stimme im ersten Wahlgang einem der anderen Kandidaten gegeben haben. So dürfen etwa Arnela Sacic (Grüne) und Pierre Jung (AfD) in der zweiten Runde nicht mehr antreten. Im Vorfeld ist natürlich nicht absehbar, welche Wähler ihre Stimme an einen anderen Bewerber vergeben. Einen Einfluss auf das Stichwahl-Ergebnis hat es letztlich auch, wenn sie im zweiten Wahlgang zu den Nichtwählern wechseln.

Für die Stichwahl am 27. September können Briefwahlunterlagen bereits wieder online beantragt werden. Wichtig: Briefwähler im 1. Wahlgang müssen für die Stichwahl keinen neuen Antrag stellen! Ab Freitag öffnen wieder die Briefwahllokale. Alle Infos unter https://t.co/XVp51cyA6G pic.twitter.com/SBXm7PAZ39 — Stadt Hamm (@hamm_stadt) September 15, 2020

Wie werden die Wahlergebnisse der Stichwahl in Hamm ermittelt?

Da nur noch zwei Kandidaten zur Wahl stehen, kann die Auszählung der Wahlergebnisse in der Regel schnell abgeschlossen werden. Sollte es keine Komplikationen geben, wird das Ergebnis der Stichwahl noch am Abend des 27. September erwartet. Dann wird sich herausstellen, ob Hunsteger-Petermann seinen Posten noch einmal verteidigen kann, oder ob Hamm nach 21 Jahren einen neuen Oberbürgermeister bekommt.

