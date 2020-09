Stichwahl in Leverkusen: Wann gibt es das letzte Ergebnis der OB-Wahl?

In Leverkusen entscheidet das Ergebnis der Stichwahl darüber, wer Oberbürgermeister wird. Der Amtsinhaber ist bei der OB-Wahl noch im Rennen.

Am 27. September geht die OB-Wahl in Leverkusen in die Stichwahl .

geht die OB-Wahl in Leverkusen in die . Amtsinhalber Uwe Richrath (SPD) und Herausforderer Frank Schönberger (CDU) treten gegeneinander an.

Hier finden Sie am Wahlabend das Ergebnis der Stichwahl in Leverkusen.

Leverkusen - In vielen Städten ist es bei der Kommunalwahl in NRW zu keinem endgültigen Ergebnis gekommen. Im ersten Wahlgang erreicht oft keiner der Kandidaten die absolute Mehrheit von über 50 Prozent der Stimmen. In so einem Fall kommt es zu einer Stichwahl zwischen den zwei Kandidaten mit den meisten Stimmen. Da die anderen Kandidaten ausscheiden, werden die Karten hier nochmals völlig neu gemischt. So gibt es auch das letzte Wahlergebnis aus Leverkusen erst nach dem zweiten Wahlgang.

Ergebnis der Stichwahl in Leverkusen: Einer dieser beiden wird OB

Gäbe es keine Stichwahl, hätte Frank Schönberger wohl keine Chance mehr auf den Posten des Oberbürgermeisters. Der CDU-Politiker erreichte im ersten Wahlgang am 13. September mit 23,4 Prozent nur grob die Hälfte der Stimmen von Amtsinhaber Uwe Richrath (SPD), der auf 46,1 Prozent kam. Das Ergebnis der Kommunalwahl in Leverkusen fiel also zunächst recht deutlich aus.

Der amtierende Oberbürgermeister Uwe Richrath (SPD) hängt die Herausforderer deutlich ab, muss aber wohl dennoch in die Stichwahl; sein Ergebnis liegt zudem deutlich über dem seiner Partei. #RatLEV — LevLog, Leverkusen (@LevLog) September 13, 2020

Letzter Versuch, das Ergebnis der OB-Wahl in Leverkusen zu drehen

Um seine Chancen zu erhöhen, forderte Schönberger den SPD-Konkurrenten nun zu einem Rededuell heraus. Richrath schlug das allerdings aus. Die Begründung: Er sehe die „Waffengleichheit" bei einem von der CDU organisierten Duell nicht gewahrt. Zudem habe er Bedenken aufgrund des Coronavirus. „Du weißt, dass ich Dir persönlich immer sehr verbunden war. Deshalb wäre es mir nie in den Sinn gekommen, hier unfaire Verhältnisse zu schaffen“, erwidert Schönberger in einem Antwortbrief, der von RP-Online zitiert wird.

Nun muss Schönberger wohl auf die Gunst der Wechselwähler hoffen. Also die Wähler, die im ersten Wahlgang eigentlich für einen der anderen Bewerber gestimmt hatten.

Stichwahl-Ergebnis aus Leverkusen wohl schon am Wahlabend klar

Ein Ergebnis der Stichwahl wird am Abend des 27. September erwartet. Die Auszählung wird wohl nicht lange dauern, da nur die Stimmen für zwei Kandidaten auszuzählen sind. Falls die Wähler ähnlich deutlich entscheiden wie im ersten Wahlgang, könnte schon an den Zwischenergebnissen erkennbar sein, wer für die nächsten Jahre OB von Leverkusen ist.

