Stichwahl in Mülheim an der Ruhr: Wann gibt es das Ergebnis der OB-Wahl?

Die Kommunalwahl in Mülheim an der Ruhr geht in die Stichwahl. Das Ergebnis der OB-Wahl entscheidet sich zwischen den Kandidaten von CDU und SPD.

Bei der OB-Wahl in Mülheim an der Ruhr hat niemand die absolute Mehrheit erreicht.

in hat niemand die absolute Mehrheit erreicht. Marc Buchholz (CDU) und Monika Griefahn (SPD) trennten bei einem denkbar knappen Kommunalwahl-Ergebnis nur 94 Stimmen .

. Daher wird am 27. September das Ergebnis in einer Stichwahl ermittelt - hier finden Sie am Wahlabend alle Zahlen.

Mülheim an der Ruhr - Was für ein Ergebnis: Gerade einmal 94 Stimmen trennten Marc Buchholz (CDU) und Monika Griefahn (SPD) im ersten Wahlgang am 13. September. Beide wollen Oberbürgermeister von Mülheim an der Ruhr werden. Jetzt müssen sie dafür auf das Ergebnis der Stichwahl hoffen.

Schon früh ließ sich erahnen, dass Buchholz und Griefahn das Rennen machen würden. Die andere Seite der Medaille ist allerdings, dass beide jeweils nur rund 25 Prozent der Stimmen einsackten. Die restlichen Stimmen verteilen sich auf die anderen Bewerber und auf Nichtwähler. Zählt man letztere hinzu, kommt das Duo zusammengerechnet auf gerade einmal ein Viertel aller Stimmen.

Am Sonntag, den 27.9.2020, findet die Stichwahl zur Oberbürgermeisterwahl statt. Kandidat und Kandidatin zur Stichwahl sind Marc Buchholz von der CDU und Dr. Monika Griefahn von der SPD.

September 17, 2020

Stichwahl in Mülheim an der Ruhr: Ergebnis nicht absehbar

Bei dieser Ausgangslage ist das letzte Ergebnis der Kommunalwahl in Mülheim an der Ruhr noch völlig offen, wenn es am 27. September zur Stichwahl zwischen Buchholz und Griefahn kommt. Keiner von beiden ist bisher Oberbürgermeister gewesen, Amtsinhaber Ulrich Scholten (SPD) trat aus gesundheitlichen Gründen nicht erneut an.

Buchholz arbeitet allerdings bereits als Dezernent für Bildung, Sport und Kultur bei der Stadt Mülheim. „Das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in die Verwaltung muss wieder hergestellt werden!“, ist der Verwaltungs-Mann denn auch überzeugt. In Mülheim ist die Politikverdrossenheit groß. 2015 betrug die Wahlbeteiligung nur 36,6 Prozent.

Ergebnis der Stichwahl am Abend erwartet

Griefahn dagegen hat bereits eine lange Karriere in der Bundespolitik hinter sich. Die gebürtige Mülheimerin war Abgeordnete im Landtag von Niedersachsen und im Bundestag. Zudem ist sie Mitbegründerin von Greenpeace Deutschland.

Die beiden Lebensläufe könnten also unterschiedlicher kaum sein: hier die Verwurzelung in der Kommunalpolitik, da die große Bühne der Bundespolitik. Was davon Anklang bei der Mülheimer Bevölkerung findet, wird die Stichwahl am 27. September zeigen. Das Ergebnis wird bereits am Abend erwartet.

