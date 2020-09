Stichwahl in Mönchengladbach endet mit Erdrutschsieg - ein Kandidat blieb chancenlos

Das Ergebnis der Stichwahl in Mönchengladbach hat den neuen OB bestimmt. Hier erhalten Sie die Zahlen zur Kommunalwahl.

Das letzte Ergebnis der Kommunalwahl in Mönchengladbach wurde in einer Stichwahl zwischen Felix Heinrichs (SPD) und Frank Boss (CDU) ermittelt.

wurde in einer zwischen und ermittelt. Hier finden Sie die Wahlergebnisse aus Mönchengladbach.

aus Mönchengladbach. Wir berichten außerdem im News-Ticker über alle Entwicklungen und bieten Ihnen auch weitere Stichwahl-Ergebnisse aus NRW.

Ergebnis der Stichwahl in Mönchengladbach - Heinrichs holt Erdrutschsieg

Kandidaten Stimmen Felix Heinrichs (SPD) 74,02% Frank Boss (CDU) 25,98%

Update vom 27. September 2020, 20.11 Uhr: So deutlich wie in Mönchengladbach ging die Stichwahl an kaum einem anderen Ort aus. Fast drei Viertel der Stimmen holte Felix Heinrichs (SPD) und ist damit für die kommenden Jahre der Oberbürgermeister der Stadt.

Update vom 27. September 2020, 18.00 Uhr: Die Wahllokale schließen jetzt und die Auszählung der Stichwahl-Ergebnisse in Mönchengladbach kann somit beginnen.

Update vom 27. September 2020, 17.00 Uhr: Das Ergebnis der Stichwahl in Mönchengladbach entscheidet darüber, wer in den kommenden Jahren das Amt des Oberbürgermeister besetzen darf. Ab 18 Uhr wird die Wahl ausgezählt, erste Zwischenergebnisse werden voraussichtlich bereits während der laufenden Auszählung veröffentlicht. Wir halten Sie hier auf dem Laufenden, sobald sich ein konkretes Ergebnis und damit auch ein Wahlsieger abzeichnet.

+++ Das Stichwahl-Ergebnis aus Mönchengladbach wird voraussichtlich noch am Wahlabend ausgezählt sein. An dieser Stelle finden Sie am Sonntag die Zahlen zum Wahlausgang +++

Mönchengladbach - In vielen Städten und Gemeinden von Nordrhein-Westfalen sind die endgültigen Entscheidungen über die Bürgermeister noch nicht gefallen. So muss auch in Mönchengladbach das Ergebnis der OB-Wahl durch eine Stichwahl ermittelt werden.

Termin für Stichwahl in Mönchengladbach - Ergebnis der OB-Wahl steht noch aus

In ganz NRW werden am Sonntag, den 27. September, die Stichwahlen zur Kommunalwahl 2020 abgehalten. In allen Städten, in denen kein Kandidat für das Amt des Oberbürgermeisters die absolute Mehrheit holen konnte, sind die Wähler an diesem Tag erneut zur Wahl aufgerufen. Bei der Stichwahl in Mönchengladbach treten die Kandidaten von SPD und CDU gegeneinander an. Wie auch immer die Wähler entscheiden, gibt es nach dem zweiten Wahlgang ein abschließendes Ergebnis für die OB-Wahl.

Zwei Kandidaten gehen bei OB-Wahl in Mönchengladbach in die Stichwahl

Der Amtsinhaber ist nicht mehr zur Kommunalwahl in Mönchengladbach angetreten, weshalb es auf jeden Fall einen neuen Chef im Rathaus geben wird. Das stärkste Ergebnis im ersten Wahlgang hatte mit 37,5 Prozent Felix Heinrichs (SPD) geholt. Mit leichtem Abstand, aber durchaus in Schlagdistanz, folge Frank Boss (CDU) mit 29,6 Prozent. Heinrichs scheint auch für die Stichwahl im Vorteil zu sein, doch es gibt keine Garantien. Was machen zum Beispiel die 17,5 Prozent der Wähler, die bei der OB-Wahl in Mönchengladbach den Kandidaten der Grünen unterstützt hatten? Es wird zunehmend unsicherer, welcher Anteil zur SPD oder zur CDU wandert - und wer von ihnen überhaupt seine Stimme bei der Stichwahl abgibt. Am Ende können auch die Nichtwähler das Wahlergebnis massiv beeinflussen.

Wann gibt es bei der Kommunalwahl in Mönchengladbach das Ergebnis?

Am Wahlabend wird es wohl relativ schnell erste Zahlen aus den Wahllokalen geben. Bei einer Stichwahl lassen sich die Ergebnisse der OB-Wahl leichter Auszählen als im ersten Wahlgang. Schließlich gibt es auf dem Stimmzettel nur noch zwei Personen, zwischen denen sich die Wähler entscheiden. Wer bis 18 Uhr das Wahllokal aufgesucht hat, darf noch seine Stimme abgeben. Die Stimmzettel der Briefwahl bleiben bis zu dieser Uhrzeit unangetastet. Direkt danach wird ausgezählt. Das letzte Ergebnis der Kommunalwahl 2020 dürfte auch in Mönchengladbach noch im Laufe des Sonntagabends feststehen. (rm)