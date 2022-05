Stiko: Corona-Impfung für fünf- bis elfjährige Kinder empfohlen

Junge mit Mundschutz (Symbolbild) © IMAGO / Shotshop

Die Ständige Impfkommission (Stiko) hat nun für eine Impfung gegen Corona auch für fünf- bis elfjährige Kinder eine Empfehlung ausgesprochen.

Berlin in Deutschland - Die Ständige Impfkommission (Stiko) hat für fünf- bis elfjährige Kinder eine Corona-Impfung empfohlen. Den Kindern soll einmalig ein mRNA-Impfstoff verabreicht werden, wie das Robert-Koch-Institut am Dienstag in Berlin mitteilte. Die Stiko habe ihre Covid-19-Impfempfehlung entsprechend aktualisiert.

Vorzugsweise sollen die Fünf- bis Elfjährigen ohne Vorerkrankungen demnach mit dem Impfstoff Corminaty von Biontech und Pfizer geimpft werden. Der Einsatz des Moderna-Impfstoffs Spikevax sei für sechs- bis elfjährige Kinder laut Zulassung ebenfalls möglich. Die Stiko begründet ihre Impfempfehlung mit einem erwarteten neuen Anstieg von Sars-CoV-2 im kommenden Herbst und Winter. Deshalb werde die Empfehlung "vorsorglich ausgesprochen". Die zunächst einmalige Impfung zielt demnach darauf ab, eine möglichst gute Basisimmunität aufzubauen.

Sollte es zukünftig notwendig sein, den Impfschutz der Kinder zu optimieren, könne dies dann mit einem längeren Impfabstand zwischen der ersten und zweiten Covid-19-Impfung rasch erfolgen. Kinder mit Vorerkrankungen sollen weiterhin eine Grundimmunisierung mit zwei Impfungen sowie eine Auffrischungsimpfung erhalten. Auch gesunde Kinder, in deren Umfeld sich Menschen mit hohem Risiko für einen schweren Corona-Verlauf befinden und die durch eine Impfung selbst nicht sicher geschützt werden können, sollen eine Grundimmunisierung mit zwei Impfstoffdosen bekommen. hex/cfm