Spezialwaffe der Ukrainer lehrt russische Kampfhubschrauber das Fürchten

Von: Momir Takac

Ukrainische Streitkräfte haben offenbar einen russischen Helikopter mit einer MANPADS abgeschossen. Was macht die Leichtwaffe so wertvoll?

Kiew - Streitkräfte der Ukraine haben offenbar einen weiteren russischen Kampfhubschrauber abgeschossen - wieder einmal mit einer besonderen wie einfachen Waffe: MANPADS. Britischen Fachleuten zufolge verlor Russland dadurch bereits zahlreiche Helikopter.

„Heute wurde der feindliche Kampfhubschrauber Mi-24 durch Kräfte der Königlichen Brigade eliminiert“, schrieb die 24. Mechanisierte Brigade am Montag (22. Mai) bei Facebook. Ein Flugabwehrschütze habe den Helikopter nahe dem Dorfe New York in der Region Donezk „mit einem gezielten Schuss aus dem MANPADS ‚Igla‘ gestoppt“, hieß es weiter. Nach dem Treffer sei „der feindliche Hubschrauber auf feindlich kontrolliertes Gebiet in der Nähe des vorübergehend besetzten Horliwka“ gestürzt.

Ukraine schießt russischen Kampfhubschrauber mit Spezialwaffe MANPADS ab

Bei MANPADS handelt es sich um eine Waffe, die Bodeneinheiten zur Verteidigung gegen Luftangriffe verwenden. MANPADS ist die Abkürzung für Man Portable Air Defense System. Auf Deutsch würde man Ein-Mann-Boden-Luft-Rakete sagen.

Ein Soldat hält ein MANPADS vom Typ „Igla“. © IMAGO / SNA

Für die ukrainischen Streitkräfte spielt das von den Verbündeten zur Verfügung gestellte, schultergestützte Flugabwehrsystem im Ukraine-Krieg eine wichtige Rolle. Sie können von nur einem Soldaten bedient werden, wiegen maximal 20 Kilogramm und sind rund 1,80 Meter lang. „MANPADS sind höchst wirkungsvolle Waffen gegen sich langsam bewegende Flugzeuge, wie Hubschrauber, Passagier- oder Frachtflugzeuge“, schreibt die Bundeszentrale für politische Bildung im Themenmodul Konventionelle Waffen.

MANPADS sucht sich Ziel nach Abschuss selbst

MANPADS besteht in der Regel aus einer Flugabwehrrakete mit Sprengkopf, einem Startrohr und einer Batterie, die das System vor dem Einsatz mit Energie versorgt. Nach dem Abschuss sucht sich die Rakete mittels eines Infrarotsuchkopfes ihr Ziel selbst. Die Reichweite beträgt je nach Modell bis zu acht Kilometer. Getroffen werden können Ziele in einer Höhe von bis zu fünf Kilometer.

Nur wenige Länder produzieren MANPADS. Vor allem Russland, China und die USA stellen die Waffe her und liefern sie in viele Länder. Zur Verteidigung gegen die russischen Invasoren nutzen ukrainische Soldaten vor allem das sowjetische bzw. russische Modell „Igla“ sowie „Stinger“-Systeme, welche die Ukraine im Rahmen der militärischen Unterstützung von den USA erhielten. Laut neuesten Zahlen des Generalstabs der ukrainischen Streitkräfte verlor Russland bislang 309 Flugzeuge, 294 Hubschrauber sowie 2.830 Drohnen (Stand: 22. Mai). (mt)