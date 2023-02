Hofreiter: Chinesisches Papier zum Ukraine-Krieg ist „Ablenkungsmanöver“

Stoltenberg: Chinas Vorschläge zum Ukraine-Krieg „unglaubwürdig“

Jens Stoltenberg

Nato-Chef Jens Stoltenberg hält Chinas Vorschläge zum Ukraine-Krieg für unglaubwürdig.

Tallinn in Estland - „Zu diesen Vorschlägen und Punkten ist erstmal zu sagen, dass China nicht glaubwürdig ist, da sie noch nicht einmal in der Lage waren, die illegale Invasion der Ukraine zu verurteilen“, sagte Stoltenberg am Freitag in der estnischen Hauptstadt Tallinn. „Außerdem haben sie wenige Tage vor der Invasion ein Abkommen (...) über eine grenzenlose Partnerschaft mit Russland abgeschlossen“, fügte er hinzu.

China hatte kurz zuvor am Jahrestag des Kriegsbeginns einen Zwölf-Punkte-Plan zur „politischen Beilegung“ der Krise auf der Website seines Außenministeriums veröffentlicht. Russland und die Ukraine sollten „so schnell wie möglich den direkten Dialog wieder aufnehmen“, heißt es dort. Atomwaffen dürften weder eingesetzt noch als Drohmittel genutzt werden.

Peking versucht seit Kriegsbeginn, sich als neutrale Partei in dem Konflikt darzustellen, unterhält aber weiter enge Verbindungen mit seinem strategischen Verbündeten Russland.



Stoltenberg zeigte sich zudem zuversichtlich, dass sich die Ukraine „durchsetzen“ werde. „Das ukrainische Volk kämpft tapfer für seine Freiheit. Trotz eines dunklen Jahres der Verzweiflung und Zerstörung, wird es sich durch seine Entschlossenheit und seinen Mut ohne jeden Zweifel durchsetzen“, sagte der Nato-Chef.



EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen, die gemeinsam mit Stoltenberg nach Estland gereist war, bemerkte, dass der russische Präsident Wladimir Putin „kein einziges seiner Kriegsziele erreicht“ habe. „Anstatt die Ukraine von der Landkarte zu entfernen, hat er es mit einer Nation zu tun, die kräftiger ist denn je“, sagte von der Leyen.



Die estnische Ministerpräsidentin Kaja Kallas dankte Stoltenberg und von der Leyen für ihre Präsenz am estnischen Nationalfeiertag. „Gut, heute von Freunden umgeben zu sein“, schrieb sie auf Twitter. „Wir sind Team Nato, wir sind Team EU, gemeinsam sichern wir Freiheit und Sicherheit in Europa“, betonte die Politikerin eine Woche vor der Parlamentswahl in ihrem Land. kol/ju

Hofreiter: Chinesisches Papier zum Ukraine-Krieg ist „Ablenkungsmanöver“

Der Vorsitzende des Europa-Ausschusses, Anton Hofreiter (Grüne), blickt sehr kritisch auf den von China vorgelegten Zwölf-Punkte-Plan zur „politischen Beilegung“ des Ukraine-Kriegs. „Das ist nicht als Basis für Friedensverhandlungen gedacht, sondern als Ablenkungsmanöver“, sagte er am Freitag im Radiosender Bayern 2. Der russische Präsident Wladimir Putin habe „ganz klar gesagt, es ist weiter sein Ziel, die Ukraine zu erobern. Und so lange der Aggressor nicht bereit ist, die Waffen niederzulegen, ist es sehr schwer, zu einem Frieden zu kommen.“



Es täuschten sich daher alle, „die glauben, indem man ‚Friedensverhandlungen‘ sagt, dass es dann auch zu Verhandlungen kommt“, führte Hofreiter aus. China allerdings „täuscht sich darüber nicht. China versucht da, Teile der Welt zu täuschen.“



Das Außenministerium in Peking hatte das Papier zuvor auf seiner Internetseite veröffentlicht. Darin wird zudem gefordert, dass es keinen Einsatz von Atomwaffen und auch keine Drohungen damit geben dürfe. Russland und die Ukraine sollten „so schnell wie möglich den direkten Dialog wieder aufnehmen“. Die „Konfliktparteien“ müssten sich zudem strikt an die internationalen Menschenrechte halten und Angriffe auf Zivilisten oder zivile Gebäude vermeiden.“



Peking versucht seit Kriegsbeginn, sich als neutrale Partei in dem Konflikt darzustellen. Die chinesische Führung unterhält aber weiter enge Verbindungen mit seinem strategischen Verbündeten Russland.



Vor diesem Hintergrund zeigte sich auch der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, Michael Roth (SPD), skeptisch. „Die Chinesen verhalten sich in diesem Krieg nicht neutral, sondern unterstützen Russland politisch und wirtschaftlich“, sagte er der Nachrichtenseite „ntv.de“. „Deshalb bin ich sehr skeptisch, ob China glaubwürdig eine Vermittlerrolle einnehmen kann.“



Peking könne zwar Putin zu einem Einlenken in der Ukraine bewegen, wenn es wolle, sagte Roth. „Dass dieser Wille aber vorhanden ist, bezweifle ich.“



Für eine Friedenslösung sei es „unabdingbar, dass die Ukraine zu gegebener Zeit aus einer Position der Stärke heraus in Verhandlungen gehen kann“, fügte Roth hinzu. Für viele Menschen klinge es unzumutbar, Frieden mit Waffengewalt durchsetzen zu wollen. „Aber im Moment wäre ein schnelles Ende des Kriegs auch das Ende der freien, demokratischen Ukraine.“



Positiv äußerte sich hingegen die Linke-Vorsitzende Janine Wissler. Das chinesische Papier sei „sicher noch kein Durchbruch, aber ich begrüße jede Initiative für Friedensverhandlungen, für diplomatische Bemühungen“, sagte sie in der RTL/ntv-Sendung „Frühstart“. Der Plan sei noch nicht sehr konkret, der Versuch Chinas aber „sicher richtig“.



Die zentrale Frage müsse sein, wie man den Krieg so schnell wie möglich beenden könne, sagte Wissler. „Ich finde auch, dass die Europäische Union und die Bundesregierung auch Druck machen müssen jetzt für eine diplomatische Lösung dieses Konflikts.“ cne/bfi