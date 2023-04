Stoltenberg: «Wir beobachten sehr genau, was China tut.»

Teilen

NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg spricht während seiner Pressekonferenz im NATO-Hauptquartier in Brüssel. © IMAGO/Emmi Korhonen

Wenn China Russland Waffen liefert, wären as aus Sicht der Nato ein historischer Fehler.

Brüssel - «Wir beobachten sehr genau, was China tut», sagte Generalsekretär Jens Stoltenberg am Mittwoch nach einem Treffen der Außenminister der 31 Bündnisstaaten in Brüssel. «Die Alliierten waren deutlich, dass jede tödliche Unterstützung Chinas für Russland ein historischer Fehler mit weitreichenden Folgen wäre.» Welche Konsequenzen dies wären, wollte Stoltenberg auf Nachfrage nicht konkretisieren.

Bisher gebe es keine Bestätigung für derlei Waffenlieferungen, sagte der Norweger. Man verfolge das sehr genau und mache Peking gegenüber deutlich, dass dies ein großer Fehler wäre. Stoltenberg verwies unter anderem darauf, dass China die russische Invasion in die Ukraine nicht verurteilt habe und Russlands Propaganda wiederhole. Zudem stütze Peking die russische Wirtschaft. Stoltenberg erinnerte außerdem daran, dass Russlands Präsident Wladimir Putin und Chinas Staatschef Xi Jinping sich kurz vor Kriegsbeginn im Februar 2022 getroffen und eine «grenzenlose» Partnerschaft beschworen hätten. (dpa)