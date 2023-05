„100 Prozent Trefferquote“: Ukraine-Minister schwärmt von britischen „Storm Shadows“

Von: Sandra Kathe

Erst seit kurzem sind Langstreckenraketen vom Typ Storm Shadow im Ukraine-Krieg im Einsatz. Kiews Militärführung spricht von einer Art Wunderwaffe.

Kiew – Während die Truppen der Ukraine sich noch immer auf eine lange angekündigte Gegenoffensive vorbereiten, ist aus Großbritannien eine – zumindest im Ukraine-Krieg – neue Waffe eingetroffen. Der ukrainische Verteidigungsminister Oleksij Resnikow ist bereits voll des Lobes. Das berichtet das Online-Medium Kyiv Independent.

In einem Fernsehinterview im ukrainischen Fernsehen attestierte der 56-Jährige dem luftgestützten Marschflugkörper „Storm Shadow“, der vom in Großbritannien und Frankreich ansässigen Unternehmen MBDA hergestellt wird, sogar eine perfekte Trefferquote: „Alle 100 Prozent haben ihr Ziel getroffen“, zitiert die Nachrichtenseite den Minister.

Statt zuvor in bis zu 80 Kilometer Entfernung können die Marschflugkörper von Typ Storm Shadow Ziele in über 250 Kilometer Entfernung erreichen. (Archivfoto) © Ben Stansall/AFP

Marschflugkörper Storm Shadow könnte im Ukraine-Krieg die Wende bringen

Bislang erreichten vergleichbare Systeme, die in der Ukraine im Einsatz waren – etwa das viel gelobte US-System HIMARS – maximal Ziele in einem Umkreis von 80 Kilometern Entfernung. Diese Distanz wird vom in den späten 1990er-Jahren entwickelten Marschflugkörper mehr als verdreifacht. „Storm Shadow“-Raketen können Ziele im Bereich über 250 Kilometer Entfernung zielgenau treffen.

Das ist den Truppen der ukrainischen Luftwaffe, die den Marschflugkörper im Ukraine-Krieg einsetzt, angeblich auch schon mehrfach gelungen. Bereits wenige Tage nach der Lieferung der ersten „Storm Shadows“ berichtete etwa das Redaktionsnetzwerk Deutschland über mehrere geglückte Angriffe auf Ziele in den durch Russland besetzten Gebieten, weit hinter der aktuellen Kriegsfront. Militärexperten gehen zudem davon aus, dass Russland aktuell über keine Technologie verfügt, mit der es den Marschflugkörper abfangen kann.

Storm Shadow im Ukraine-Krieg: Kreml droht mit „adäquater“ Antwort

Als Reaktion auf die angekündigte Lieferung haben Kritiker aus Russland bereits mit Konsequenzen gedroht. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow kündigte an, das russische Militär würde auf die neue Technologie „adäquat“ reagieren.

Auch in Großbritannien und den USA geht man bereits davon aus, dass die erst seit Mitte Mai gelieferte Waffe kriegsentscheidend sein könnte. Das sagte etwa Resnikows britischer Amtskollege Ben Wallace, der den Marschflugkörper für die Ukrainer als beste Chance sieht, „um sich gegen den andauernden brutalen Angriff durch Russland zu wehren“. Auch ein von CNN zitierter Insider der US-Regierung sprach davon, dass „Storm Shadow“ die Wende im Ukraine-Krieg bringen könnte. Dafür müssten die Langstreckenraketen aber auch in entsprechender Anzahl an die Ukraine geliefert werden. (saka)