Russlands Luftabwehr kommt im Kampf gegen Storm-Shadow-Raketen „einfach nicht hinterher“

Von: Nail Akkoyun

Im Ukraine-Krieg könnten die Storm-Shadow-Raketen helfen, das Blatt für die Ukraine zu wenden. Offenbar hat Russland erhebliche Probleme mit den Marschflugkörpern.

Kiew – Die britischen Storm-Shadow-Raketen, die die Ukraine im Krieg gegen die russische Armee einsetzt, zeigen ihre Wirkung gegen Russlands Angriffskrieg in der Ukraine. Beschädigten die Raketen in der vergangenen Woche noch eine Brücke auf der von Russland besetzten Halbinsel Krim, scheinen russische Luftabwehrsysteme im Ukraine-Krieg inzwischen völlig überfordert mit den Marschflugkörpern.

Derzeit kursiert in den sozialen Medien ein Clip, der zeigen soll, wie ein russisches Panzir-S1-Luftabwehrsystem „aus nächster Nähe“ eine Storm-Shadow-Rakete jagt – und kläglich dabei scheitert. Beim Panzir handelt es sich um ein mobiles System mit kurzer Reichweite, das nach Angaben des russischen Militärexporteurs Rosoboronexport eigentlich dazu in der Lage sein sollte, „eine breite Klasse von Luftangriffswagen wirksam zu bekämpfen“.

Eine Storm-Shadow-Rakete, angebracht an einem französischen Rafale-Kampfjet. (Archivfoto) © Abaca/Imago

Ukraine aktuell: Panzir-S1-Systeme mit Problemen im Ukraine-Krieg – Russlands Luftabwehr schwächelt

Der Twitter-Account OSINTtechnical, der täglich über das aktuelle militärische Vorgehen im Ukraine-Krieg berichtet, schrieb, dass die Rakete zwar erfasst wurde, das System aber „einfach nicht hinterherkam“. Auch wenn der Account – wie viele andere Militärblogger – in der Vergangenheit authentisches Material verbreitete, ließ sich die Aufnahme bislang nicht unabhängig überprüfen.

Die russischen Streitkräfte nutzen das Panzir-S1-System bereits seit Monaten für ihre Invasion im Nachbarland. Dem niederländischen Trackingdienst Oryc zufolge hat Russland seit Kriegsausbruch im Februar 2022 bereits 18 solcher Systeme verloren. Großbritannien, das die Storm-Shadow-Raketen in Kooperation mit Frankreich entwickelte, hat der Ukraine mit den Lieferungen der Marschflugkörper im Mai eine regelrechte Initialzündung in Sachen Langstreckenangriffen verpasst.

„Nützliche und präzise“ Storm-Shadow-Raketen: Werden sie im Ukraine-Krieg zum „Gamechanger“?

Die luftgestützten Raketen haben laut Hersteller eine Reichweite von rund 250 Kilometern und sollen nach aktuellen Angaben bislang 100 Prozent der vom Generalstab der ukrainischen Streitkräfte identifizierten Ziele im Ukraine-Krieg getroffen haben, schrieb das ukrainische Verteidigungsministerium Ende Mai in den sozialen Medien. Sollte diese Behauptung der Wahrheit entsprechen und die Quote in den kommenden Monaten ähnlich hoch ausfallen, würde es sich um einen echten „Gamechanger“ im Ukraine-Krieg handeln.

Dieses Gefühl hat offenbar auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj. Der attestierte der Storm Shadow zu Beginn des Monats „sehr nützliche und präzise Arbeit an der Front“. (nak)